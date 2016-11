Le groupe européen de service financier Société Générale a annoncé hier la signature d’un partenariat avec American Express dans huit pays d’Afrique sub-saharienne dont Madagascar. Cette alliance s’appuie sur des solutions e-commerce du géant américain ainsi que les paiements via un terminal de paiement électronique (TPE).

« Nous sommes ravis d’avoir signé cet accord afin d’offrir aux commerçants de l’Afrique de l’ouest la possibilité de travailler avec American Express. Cela nous permettra d’améliorer la satisfaction de nos clients et d’en acquérir de nouveaux, tout en renforçant notre présence dans la région », a déclaré Alexandre Maymat, directeur Afrique du groupe Société Générale.

Avec ce partenariat, le système de paiement American Express devrait être disponible sur le réseau de la Société Générale en Afrique, dont Madagascar à travers sa filiale BFV-Société Générale. Ce qui permettra à la banque de diversifier ses offres et de capter de nouveaux flux. Ce qui l’amène à être plus compétitive sur le marché financier.

L.R.