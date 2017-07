Le document du cadre de partenariat pays de la Banque mondiale avec Madagascar se donne pour objectif de renforcer les bases de développement du pays.

Approuvé depuis un mois, le Cadre de partenariat pays (CPP) de la banque mondiale avec la République de Madagascar a été présenté officiellement, hier, au ministère de l’Économie et du plan à Anosy. Ce programme, synthétisé en un ouvrage d’une soixantaine de pages, a été élaboré après concertation avec les principaux acteurs concernés tout en s’alignant sur le plan national de développement ou PND. À savoir le groupe de la Banque mondiale, les ministères clés ainsi que le secteur privé et la société civile.

Destiné à couvrir la période entre cette année en cours jusqu’à l’an 2021, le CPP ambitionne d’être l’un des principaux outils de redressement du système de développement du pays. Visant à accroître la résilience des plus fragiles et des plus vulnérables, ce programme se focalise surtout sur la promotion de la croissance inclusive. Dans la mesure où le terme résilience signifie surtout la capacité d’un système à retrouver sa vitesse de croisière après avoir subi crise et perturbation, le choix de la principale thématique du programme tombe à point nommé pour le cas de la Grande île. « Ce n’est pas un hasard si ce CPP cherche en premier à renforcer la résilience de la population malgache face aux risques socio-économiques », souligne Coralie Gevers, représentante de la Banque mondiale.

À la racine

En effet, afin d’obtenir un système de développement intégrant le concept de croissance inclusive, il est important de reconsi­dérer les réformes directement sur les bases.

Sur le plan social, le cadre vise à réduire de 1 point de pourcentage par an le retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans. L’augmen­tation de 25 % du nombre d’enfants atteignant la dernière année de l’école primaire est aussi envisagée. D’un autre côté, l’amélioration du climat des affaires pour les petites et moyennes entreprises tient une place importante dans ce partenariat.

Le partenariat se focalise sur le renforcement de la résilience malgache. Ainsi, les domaines du développement humain, l’agriculture résiliente, l’énergie, l’inclusion financière seront favorisés parmi tant d’au­tres secteurs. « L’idée étant que la population puisse avoir un bon départ et des racines solides depuis leur plus jeune âge afin qu’il soit plus productif et puisse avoir les capacités de se relever après chaque situation de crise », conclut la représentante.

Harilalaina Rakotobe