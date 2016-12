La banque Microcred veut mettre en œuvre une stratégie de finance digitale. L’objectif est d’augmenter le taux de bancarisation à Madagascar.

L’innovation et la technologie sont au cœur de l’approche centrée client de Micro­cred. Pour l’année 2017, cette institution financière va concentrer ses activités sur ce qu’on appelle la fintech ou la finance digitale. « On va se développer dans un secteur un peu plus particulier qui est la fintech. La bancarisation est très faible à Mada­gascar. La seule façon de renverser cette tendance est l’accessibilité des services financiers à une large majorité de la population. Nous allons utiliser la technologie pour simplifier les procédures et se rapprocher des clients », a expliqué hier Michel Iams, directeur général de Microcred Banque Mada­gascar (MBM), au cours de la célébration du dixième anniversaire de la banque.

L’ouverture d’un compte bancaire est souvent longue, compliquée et nécessite de se rendre loin de chez soi dans une agence. Pour toutes ces raisons, MBM a déployé le réseau Baobab. Ce réseau est constitué de petits commerçants locaux partenaires de la banque, équipés d’un terminal de reconnaissance biométrique relié au système bancaire de Microcred. Le processus est plus simplifié. Plus besoin d’apporter des documents pour effectuer des opérations bancaires.

Nouvelles offres

Mais dans le sens de la finance digitale, cette institution financière veut frapper fort. La téléphonie mobile serait au centre de ses services. « Dans cette politique de transformation digitale, il serait possible, au sein de notre banque, de contracter un crédit bancaire depuis son téléphone mobile. Ce produit devrait être disponible l’année prochaine », continue d’expliquer ce dirigeant.

Au cours de cette cérémonie d’hier, les responsables de la banque annoncent en effet des prévisions de croissance toujours plus ambitieuses. En dix ans d’existence, le parc d’abonnés de la société ne cesse d’augmenter. Actuel­lement, elle accompagne cent trente cinq mille clients, avec un encours de crédit de 157 milliards d’ariary et un encours d’épargne de plus de 140 milliards ariary.

Lova Rafidiarisoa