Incontournable. La Banque malgache de l’Océan indien (BMOI) veut se lancer dans la finance digitale. Ce secteur représente un grand enjeu pour le groupe BPCE International auquel est affilié la BMOI. C’est pourquoi, lors de son passage au pays en début du mois, Jean Pierre Levayer, directeur général de BPCE International a mis en place le nouveau plan stratégique du groupe qui sera axé sur la digitalisation. « L’objectif est de mieux accompagner nos clients et de répondre à leurs attentes actuelles et futures », avait-t-il déclaré.

Avec la démocratisation de l’utilisation des outils de la nouvelle technologie, le digital est devenu incontournable dans tous les domaines. Alain Merlot, directeur général de la BMOI, a également souligné l’importance de l’innovation, du développement du digital et de la qualité de service qui reste un des enjeux majeurs de la BMOI Groupe BPCE. « La BMOI est la première banque à Madagascar et dans l’océan Indien à avoir reçu la certification ISO 9001:2015, sur toutes ses activités de Production Bancaire… Cependant, il faut que nous nous améliorions… et que nous n’arrêtions pas de chercher la perfection », avait-il souligné.

L.R.