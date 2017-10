Le bilan intermédiaire de la BFV-SG annonce des améliorations consé­quentes. Elle devrait être une référence en qualité et fiabilité.

Évolution. La journée d’hier a été, pour la BFV-Société Géné­rale, l’occasion de présenter le bilan de ses résultats financiers intermédiaires pour cette année, à son siège à Antaninarenina. Le bilan en question s’applique aux taux évolutifs par rapport à l’année dernière, notamment en matière de dépôt client, aux crédits ou encore au plan de la rentabilité. Le Président-directeur général de la banque, Bruno Massez, a mis l’accent sur ces paramètres. Des chiffres progressifs qui, selon lui, « permettront à l’institution d’accompagner le développement du pays en tant qu’acteur économique ». À ne mentionner, entre autres, que le résultat net de la banque qui est passé de

trente à trente-cinq milliards d’ariary, depuis l’année dernière jusqu’à aujourd’hui.

Interactif

Ainsi, avec cette dynamique des revenus et la maîtrise des charges, la banque a pu se permettre de réinvestir dans des projets d’amélioration des services, sur le long terme.

« Le but revient à voir plus loin pour tenir la distance en anticipant les enjeux de l’avenir liés aux nouvelles technologies et réglementations », explique Tina Lanto Dreyer, directeur en stratégie et marketing.

Par ces propos, le comité de la direction de la BFV-SG a tenu à annoncer que plusieurs dispositifs d’amélioration ont été mis en place pour accompagner les clients dans les meilleures conditions. Il parle, notamment, de la montée en version du logiciel bancaire que l’institution utilise afin de fluidifier davantage les services en ligne interactifs, à l’image de l’interface améliorée et sécurisée de la plateforme BFV-SG Net. Cette plateforme sera, désormais, multi-banque, multidevise et multi-langue, avec une mise à jour quasi-temps réel.

« Ces particularités permettront à tous nos clients d’utiliser ce service n’importe où dans le monde », souligne Tsiry Rakotonirainy, Directeur du réseau d’agences. Des améliorations techniques et technologiques qui ont, en partie, permis à la banque de se trouver à la première place, selon l’enquête de satisfaction clients IPSOS, un baromètre reconnu à l’international.

D’ailleurs, dans cette même vision de fluidification, une ligne mondiale « trade finance » a été créée au sein du groupe Société Générale afin d’accompagner les opérations internationales de la clientèle entreprise de la banque. « Par ces améliorations, on ambitionne de rendre la banque comme un gage de qualité et de fiabilité pour tous les clients, dès lors que ces derniers auront à présenter quand ils auront à persuader des investisseurs », conclut le président-directeur général.

Harilalaina Rakotobe