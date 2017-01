Les tentatives d’exportation illicite d’or inquiètent plus d’un. De nombreux cas se révèlent au grand jour dans les frontières malgaches.

Tout le monde s’interroge sur la quantité de réserve d’or conser­vée à la Banque centrale. Selon les explications du ministre des Finances et du Budget, Gervais Rakotoari­manana, « la réserve d’or est de 128 kilos. La saisie effectuée ce matin (ndlr : samedi) s’ajoutera à ce chiffre ».

Avec une telle réserve du métal jaune, le pays se trouve loin de l’île Maurice. Cette petite île de l’Océan indien dépourvue de ressources minières comptait 7,9 tonnes d’or en février 2014 et plus de 11 tonnes d’or en août 2016.

Samedi matin, le service des douanes avait déjoué une tentative d’exportation illicite de 18 kilos d’or. D’après les déclarations du Grand argentier, « ces métaux jaunes d’une valeur de 700 000 dollars seront conservés dans le coffre fort de la Banque centrale ».

Mais cette affaire n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan avec les chiffres publiés par-ci par là sur les valeurs des exportations de Mada­gascar de ce métal jaune. Un grand effort doit être mené dans ce sens afin de contrôler la filière aurifère.

L.R.