Défis. Les perspectives concernant l’évolution de la conjoncture économique pour cette année et jusqu’en 2020 sont perfectibles selon la Banque centrale. Ce constat a été énoncé par le gouverneur Alain Rasolofondraibe lors de la dernière rencontre économique organisée par le groupement des entreprises de Madagascar (GEM) au mois de décembre. Lors de cette présentation du Gouverneur de Banky Foiben’i Madagasikara (BFM) sur la situation et perspectives, la politique monétaire et les projets de réformes, de nombreux points ont été abordés. Notamment, la contribution de la BFM à travers ses missions fondamentales, dont la stabilité de la monnaie nationale, mais aussi, et surtout, le développement du secteur financier.

A ce sujet, la Banque centrale avance que le soutien de la croissance peut se faire à travers le renforcement de ce secteur. Des renforcements qui se concrétiseront grâce à des réformes en vue de l’amélioration de l’inclusion financière. Pour ce faire, la Banque centrale propose de raffermir le secteur de la microfinance, entre autres, sur le plan législatif ou encore à travers la mise en place d’une centrale risque unique. L’idée étant de fusionner la centrale risque bancaire classique avec celle des microfinances, toujours dans le but de favoriser l’inclusion financière. Cela fait suite à la requête de la présidente du GEM qui a expliqué, lors de cette rencontre économique, que « la BFM contribue grandement à l’inclusion financière mais que les moyens et les mesures de facilitation doivent toujours être améliorés, dans la mesure où le principal problème reste l’accès aux financements pour les petites et moyennes entreprises ».

Infrastructures

Par ailleurs, dans l’optique d’améliorer cette fameuse inclusion financière, la BFM mise sur l’élaboration d’une stratégie nationale pour le développement des systèmes de paiement. Le but étant de mettre en place des infrastructures de paiement efficaces, modernes et sécurisées à l’image de l’instauration d’un cadre légal régissant la monnaie électronique.

D’un autre côté, afin de stimuler l’accès au crédit, tout en contribuant à la réduction du coût de ces derniers, la BFM suggère l’établissement d’un Bureau de crédit privé en consultation avec toutes les parties prenantes dont les banques, les institutions de microfinance, le secteur privé ou encore les grands facturiers.

Ainsi, afin de réaliser toutes ces réformes de modernisation et de sécurisation, il est possible de profiter, entre autres, du développement rapide du TIC ou encore à partir des établissements de cadre juridique qui régirait tous les éléments qui constitueraient ces projets de réformes. « L’efficacité de la politique monétaire de la BFM est susceptible de se perfectionner à partir de ces perspectives et surtout à travers l’amélioration des infrastructures financières et les cadres légaux visant à renforcer la stabilité financière», conclut le gouverneur.

Harilalaina Rakotobe