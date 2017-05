Pour faire face à l’envol du taux d’inflation, le comité monétaire de la banque centrale a décidé de relever le niveau du taux directeur. Celui-ci passera à 9.0%.

Une décision inattendue. Le comité monétaire de la Banky foiben’i Madagasikara (BFM) a décidé hier de relever le niveau du taux directeur de 8.3% à 9.0% à compter du 11 mai et de maintenir inchangé le niveau du coefficient des réserves obligatoires à 15%. L’annonce a été faite par le gouverneur de cette institution hier lors d’une conférence de presse à Antaninarenina. La situation économique et monétaire au cours du premier trimestre qui a été marquée par une accélération de l’inflation a motivé le comité à prendre cette décision.

Durant cette période, la conjoncture économique a été difficile à cause de la hausse des prix. D’après les explications du gouverneur de la banque, Alain Hervé Rasolofondrainibe, « cette situation est tirée par une baisse de l’offre liée aux intempéries et à l’augmentation des prix de nos principaux produits d’importations. Il y a aussi un niveau relativement élevé de la demande en raison de la surliquidité bancaire ». Ce qui a amené le comité monétaire de la banque centrale à prendre cette « mesure corrective» pour maîtriser une augmentation généralisée des prix.

Révision à la baisse

Les données disponibles exposent même cette tendance à la hausse du taux d’inflation. Alors que dans sa politique monétaire, pour cette année 2017, la BFM prévoit de maintenir ce taux à 7.1%. Or, celui-ci s’est envolé au cours du premier trimestre et cette tendance risque de poursuivre. « Au mois de mars, l’indice des prix à la consommation s’est accéléré et a connu une hausse de 8.2% en glissement annuel, contre 6.9% aux mois de décembre 2016, et 7.3% en février », a fait savoir le gouverneur de la BFM.

Pour favoriser la relance des investissements, la banque centrale avait décidé de réviser à la baisse ce taux directeur en octobre 2015 de 9,5% à 8,7%. Elle a accordé une nouvelle baisse en mai 2016 à 8.3%. « C’est en créant un environnement stable et prévisible que la politique monétaire favorise l’investissement, la croissance économique et la protection du pouvoir d’achat», a souligné Alain Hervé Rasolofondrainibe hier. Il rassure toutefois que cette mesure n’aura pas d’impact sur le taux d’intérêt appliqué par les banques primaires.

Lova Rafidiarisoa