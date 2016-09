La Banque africaine de développement entend intensifier sa coopération avec Madagascar. Elle a annoncé la disponibilité d’une enveloppe de 600 millions de dollars américains pour soutenir la le développement du pays.

La Banque africaine de développement renforce sa coopération avec Madagascar. À l’issue de sa visite dans la Grande île cette semaine, le président de cette institution Akinwumi Adesina annonce le financement additionnel de 600 millions de dollars de la banque, accordé au pays pour les quatre années à venir. Selon les informations recueillies auprès de cette institution financière panafricaine, cet appui financier touchera plusieurs domaines notamment l’énergie, l’agriculture, l’industrialisation, l’intégration régionale, et l’amélioration de la qualité de vie des populations.

« Les engagements vis-à-vis des pays se définissent par rapport à la stratégie de développement établie par les dirigeants et également les requêtes adressées par le Gouvernement, ainsi que les évaluations faites par l’institution. En venant ici, le président Adesina avait déjà une idée des besoins de Madagascar, et cela a été renforcé par sa visite et ses échanges avec le gouvernement et ses visites sur le terrain auprès des paysans. C’est ainsi que le montant de 600 millions USD a été défini pour accompagner la transformation de Madagascar, suivant les cinq grands objectifs de la BAD », a expliqué Soraya Mellali, l’administrateur pays de la BAD, en charge de Madagascar.

Au cours des cinquante dernières années, la BAD a contribué au développement de Madagascar à hauteur de 1,8 milliard de dollars américains dans les secteurs suivants : routes, agriculture, mines, énergie, eau potable, santé, éducation et gouvernance. Par ailleurs, au cours des deux dernières années, la banque a apporté 200 millions de dollars américains au pays pour le financement de l’agriculture et de la gouvernance en vue de soutenir la reprise économique. Aujourd’hui, le portefeuille actif du Groupe de la BAD à Madagascar comprend dix opérations, pour un montant d’engagement de 250 millions de dollars américains.

Lors de son séjour dans la Grande île qui s’est achevé mercredi, le président de la BAD a fait des visites sur terrain pour voir l’avancement des projets financés par l’institution, notamment à Tanandava, district Morombe, région sud-ouest, et à Betafo région Vakinankaratra.

Lova Rafidiarisoa