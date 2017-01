Près de trois cents villageois s’apprêtaient à attaquer la brigade de la gendarmerie à Isoanala lorsque l’attaque a été déjouée. Ils voulaient la tête du maire et du deuxième adjoint.

Atmosphère délétère à Betroka. Près de trois cents personnes ont les nerfs à fleur de peau dans la commune de Bekirobo, une foule en furie menace de s’attaquer au maire en exercice, installé sur décision du conseil d’état. Le deuxième adjoint au maire a évité de justesse une vindicte populaire. L’attaque de la brigade territoriale d’Isoanala où celui-ci a été placé en garde à vue, a été déjouée in extremis. Deux voleurs de bétail ont trouvé la mort dans un accrochage avec le fokonolona et la gendarmerie, tandis qu’un autre, capturé vivant, a été lynché à mort, après que la foule lui a tiré les vers du nez, pour qu’il dénonce l’identité du commanditaire de l’acte de banditisme. Avant d’être exécuté, le quidam a dénoncé le deuxième adjoint au maire, d’où la tentative d’attaque de caserne qui a tourné court.

C’est un vol d’une trentaine de bovidés, commis à Ampasimaiky Bekirobo, dans la matinée de mercredi, par trente-cinq dahalo brandissant des fusils ainsi que des armes blanches, qui a mis le feu aux poudres. Dans l’après-midi aux alentours de 16h30, une fusillade a éclaté lorsque les fuyards sont tombés nez-à-nez, avec près de 80 villageois prêts à en découdre, appuyés par six gendarmes.

Deux des malfaiteurs sont tombés sous les balles des poursuivants, le troupeau dérobé a été récupéré en totalité et le suspect appréhendé. Abandonné par ses comparses en fuite, il a été arraché de force aux gendarmes avant d’être cuisiné, puis tué après avoir révélé le nom du deuxième adjoint au maire, accusé d’avoir tiré les ficelles de cette affaire.

«L’adjoint au maire en cavale a été soupçonné d’avoir recruté les dahalo qui ont sévi aux abords de sa localité d’origine, à Voromihata et Tsivory. Sans tarder, la gendarmerie locale a mené des recherches. Le jour du Nouvel an, le fugitif a été appréhendé par les éléments de la brigade d’Isoanala», lance le lieutenant-colonel Théodule Ranaivoarison, commandant du groupement de la gendarmerie de la région Anosy. Alors que l’adjoint au maire a été placé en garde à vue, la nouvelle de son arrestation s’est répandue telle une traînée de poudre.

Transfert

«Lundi soir, aux alentours de 20h30, nous sommes informés que des habitants de Bekirobo étaient en train de former leurs rangs pour prendre d’assaut la brigade d’Isoanala tôt le matin, vers 4 heures, pour prendre de force le deuxième adjoint au maire, afin de lui faire subir la justice populaire. D’emblée, il a fallu joindre au téléphone le chef fokontany de Bekirobo pour le mettre en garde, et pour le convaincre d’amener ses sympathisants à faire machine arrière», poursuit le commandant du groupement de la gendarmerie de l’Anosy.

A l’entendre, une dizaine de gendarmes, conduits par un officier auprès de la compagnie de Betroka, a été d’emblée dépêché à Isoanala, pour intercepter près de 300 hommes, sur le point de prendre en tenaille la brigade locale. Entre-temps, l’adjoint au maire placé en garde à vue, a été transféré à Betroka, tandis que les gendarmes d’Isoanala, sur le pied de guerre, ont appliqué un dispositif de défense de caserne. Les négociations avec les meneurs d’émeutes ont, en revanche, repris aux petites heures. «Au terme d’une heure de pourparlers, le premier adjoint, le chef fokontany ainsi que leurs hommes sont revenus sur leur décision. En revanche, le chef fokontany a fait savoir que les villageois veulent toujours la tête du deuxième adjoint au maire, et pensent que le maire en exercice pourrait être de mèche avec lui», enchaîne le lieutenant-colonel Théodule Ranaivoarison.

Un vent d’accalmie souffle à Isoanala, mais la tensionest toujours palpable. Dans la matinée d’hier, une trentaine de gendarmes de l’Unité Spéciale Anti-dahalo, a été déployée sur place pour contrecarrer tout regain de violence.

Andry Manase