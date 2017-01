Une mission du Fonds monétaire international (FMI) se trouve actuellement en visite à Madagascar. Conduite par Daouda Sembene, administrateur de cette institution, cette visite s’inscrit dans le cadre de la mission préliminaire à la mission d’évaluation du programme

Fonds élargi de crédit (FEC) en mars. Dans ce sens, ce haut fonctionnaire avait rencontré le Premier ministre Olivier Mahafaly, hier, à Mahazoarivo.

Les engagements pris par Madagascar dans le cadre de ce programme figurent bien évidemment dans l’agenda de ce haut responsable. Ces engagements concernent plusieurs points qui ont trait à la croissance économique, à la consolidation de la stabilité macro-économique du pays, aux diverses réformes structurelles, à l’amélioration de l’accès à l’éducation, aux soins de santé et à la protection sociale, au renforcement de la gouvernance économique en améliorant la gestion des finances publiques et en intensifiant les mesures anticorruption.

« C’est une opportunité pour moi de venir entendre les autorités au programme de réforme qu’ils sont en train de mettre en œuvre et pour permettre de mieux défendre le cas de Madagascar lorsqu’il va

arriver au conseil d’administration », a déclaré Daouda Sembene à l’issue de cette rencontre avec le chef du gouvernement malgache.

Évaluation

En ce qui concerne les réformes, le FMI tient à l’œil le dossier Jirama. Dans sa lettre d’intention d’engagement dans le cadre du programme FEC, les autorités malgaches entendent restructurer la Jirama pour en faire une entreprise efficiente et en bonne santé financière. Le moindre faux pas pourrait compromettre cet accord avec le FMI. Mais le récent évènement à la direction de cette société d’État pourrait changer la donne.

Pour « plaire » à nos bailleurs de fonds, le gouvernement avait limogé les dirigeants de la Jirama le 19 janvier. Une nouvelle équipe, dirigée par Lanto Rasolo­e­lison a été nommée pour une mission plus particulière, celle de mettre en place en trois mois une nouvelle structure à la direction de cette compagnie d’eau et électricité et engager le processus de changement de statut.

Après cette visite de Daouda Sembene, une mission d’évaluation du FMI est attendue au mois de mars pour évaluer les performances de Madagascar dans le cadre de cet accord. Les décaissements des fonds, dans le cadre du programme FEC, sont conditionnés par l’atteinte des critères de réalisation quantitatifs et des repères structurels ainsi que l’aval du conseil d’administration du Fonds.

Lova Rafidiarisoa