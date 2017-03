Deux missions du Fonds monétaire international sont attendues ce jour. L’évaluation de la performance du gouvernement malgache est au centre de leur visite.

Une délégation du Fonds monétaire international (FMI) est attendue au pays ce jour. Pendant plus de deux semaines, l’équipe conduite par Marshal Mills, chef de cette mission, passera à la loupe la performance du gouvernement malgache à travers la mise en œuvre du programme Facilité élargie de crédit (FEC) soutenu par le Fonds. Une note positive de cette mission signifiera la continuité de ce programme, avec le décaissement de 43 mil­lions de dollars correspondant à la seconde tranche.

La visite du FMI va jumeler deux missions. Le FEC n’est pas uniquement au centre de son programme d’après Patrick Imam, représentant résident du FMI à Madagascar. « La première mission consiste à faire la revue de la mise en œuvre du programme économique du gouvernement, que le Fonds soutient à travers la FEC. La seconde se focalisera sur la tenue des consultations au titre de l’Article IV. Celui-ci stipule qu’une fois par an, l’équipe du FMI doit avoir un échange de vues avec les autorités du pays quant à sa santé économique sur le moyen-terme, et discuter des problèmes d’ordre structurel auxquels il fait face, telle que la corruption par exemple », a fait savoir ce haut fonctionnaire international.

Sur la bonne voie

Depuis quelques jours, des réunions s’enchaînent au niveau des responsables gouvernementaux. Cette visite du FMI marque un point important pour l’avenir économique du pays. La belle performance du gouvernement est un signal fort en matière de gouvernance. D’autant plus que le régime Rajaonarimampianina n’aura plus le droit à l’erreur, après avoir gagné la confiance du FMI et des partenaires techniques et financiers, lors de la Conférence des bailleurs et des investisseurs organisée à Paris en décembre 2016. La bonne pêche a été au

rendez-vous lors de cet évènement. Pendant deux jours à l’occasion, le gouvernement a pu obtenir une promesse d’aide et de financement de plus de 10 mil­liards de dollars.

Et en ce qui concerne la mise en œuvre du programme FEC, le gouvernement semble être sur la bonne voie. Pour le dossier Jirama par exemple, les réformes commencent à prendre place, avec la restructuration de l’équipe dirigeante de cette société d’État, et la répression des vols d’eau et d’électricité.

D’après Patrick Imam, la mission d’évaluation préliminaire conduite par Marshal Mills en janvier affiche un certain optimisme dans la continuité de ce programme. « À l’issue de la mission, sur la base des informations préliminaires disponibles, et sans vouloir préjuger de la conclusion de la mission du mois de mars, on pourrait dire que dans l’ensemble, la mise en œuvre du programme FEC est plutôt sur le bon chemin. L’évaluation préliminaire indique que les autorités semblent avoir atteint les cibles quantitatives assignées au programme », a révélé le représentant résident du FMI.

Lova Rafidiarisoa