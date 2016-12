Que fait-on des 10 mil­liards récoltés à Paris ? Après cette levée de fonds historique à Paris en début du mois, le gouvernement fait face maintenant à un nouveau défi. Celui de faire sortir Madagascar de son gouffre actuel et d’améliorer les conditions de vie de chaque Malgache. Mais à l’heure actuelle, une bonne partie des promesses de financement de nos partenaires techniques et financiers attend encore des projets concrets de la part du gouvernement malgache. Selon les explications obtenues auprès du ministère des Finances et du budget, celui-ci est de l’ordre de 4,3 milliards de dollars.

À en croire ces explications, le gouvernement ne doit pas encore jubiler après cette belle récolte parisienne. Il doit se mettre au four et au moulin pour concrétiser rapidement des projets précis afin de bénéficier du décaissement de ces promesses de financement. « Ces fonds devraient être utilisés dans des projets bien précis selon la priorité définie par le gouvernement. Ces projets devraient toucher les domaines des infrastructures, le développement rural, l’énergie, la technologie de l’information et de la communication, le tourisme, le secteur social », indique un communiqué de ce département ministériel.

Le gouvernement s’est réjouit de cette bonne récolte dans la capitale parisienne. Ce qui a créé des attentes considérables de la part de la population malgache. La balle est donc, désormais, dans le camp du régime Rajaonarimampianina dans la concrétisation de ces projets. Il va devoir démontrer aux partenaires techniques et financiers l’amélioration de la capacité d’absorption et bien évidement sa bonne gouvernance. « Les projets devraient être exécutés en trois ou quatre ans. Il faut passer de 500 millions de dollars à 1,5 milliards de dollars, notre capacité d’absorption si nous devons bénéficier de ces promesses de financement », continue d’indiquer le communiqué du ministère des Finances.

À Paris, les 1er et 2 décembre, le gouvernement malgache a obtenu une promesse de financement à hauteur de 10 milliards de dollars issus des bailleurs de fonds, des investisseurs et ainsi que du secteur privé. Le plus grand contributeur à cette levée de fonds historique est la Banque mondiale avec une promesse de financement à hauteur de 1,3 mil­liards de dollars. « L’annonce de 1,3 milliards que nous avons faite à Paris englobe celle que nous avions faite pour le IDA Turnaround (ndlr : 690 millions de dollars pour trois ans). Elle peut être ventilée comme suit 965 millions de dollars d’IDA en forme de dons et prêts concessionnels pour une période de quatre ans de 2017 à 2020 et 335millions de dollars de financement auprès du secteur prive par la société financière internationale (SFI) pour une période de deux ans », indique Coralie Gevers, country manager de la Banque mondiale.

Lova Rafidiarisoa