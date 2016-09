Après le succès de la première édition en 2015, Baobad, un club de badminton fondé il y a quatre ans, organise, du 15 au 23 octobre, au gymnase couvert d’Ankoron­drano, la deuxième édition du Meeting International de Badminton. La compétition est destinée aux joueurs de catégories A ou élite et B ou 2e série.

Ce meeting réunira des joueurs venant de quatre pays autres que Madagascar. Le Danemark alignera onze compétiteurs contre plus d’une vingtaine pour la Réunion, tandis que ceux de la France et de l’île Maurice sont encore à confirmer. Ce sera une toute première participation pour les Danois. La première édition de l’année passée a été dominée par les locaux, face aux Français et Réunionnais.

Après le meeting, un expert danois dirigera un stage de découverte, mais la date et le lieu restent à confirmer. Pendant leur passage dans la capitale malgache, ces délégations étrangères doteront d’équipements comme des raquettes, volants et chaussures, les établissements scolaires qui pratiquent déjà ou qui veulent enseigner la discipline.

S.R.