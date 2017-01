Des équipes pédagogiques élaboreront les sujets d’examen au baccalauréat. Le MESUPRES appelle l’appui du MEN et du MEETFP.

Changement de stratégie. Les erreurs à la pelle sur les sujets d’examen du baccalauréat 2016 ont servi de leçon au ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESUPRES). Celui-ci envisage une coopération avec le ministère de l’Édu­cation nationale et celui de l’Emploi, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (MEETFP), dans la conception des sujets, pour la session 2017. « Les sujets d’examen ne seront plus élaborés individuellement. Des équipes pédagogiques seront mobilisées, pour s’en charger », explique Dieudonné Razafi­mahatratra, directeur de l’Enseignement supérieur public et privé, du MESUPRES, hier.

Selon ce directeur, les sujets conçus individuellement contiennent souvent des anomalies. « C’est après vérification des spécialistes qu’on s’aperçoit de ces erreurs », dit-il.

Pour l’instant, cette coopération reste floue. Une réunion entre les trois ministères concernés en déterminera les détails.

Date d’examen

En 2016, on a relevé plusieurs erreurs dans les sujets d’examen. A savoir, l’absence du texte à commenter dans l’épreuve d’« allemand », des sujets « illogiques », dans l’épreuve de Sciences naturelles des série D et C. Des erreurs qui ont sûrement eu des impacts sur les résultats d’examen. Le taux de réussite a connu une hausse d’environ 10%, alors que le niveau des candidats aurait baissé. À Antananarivo, elle est passée de 39% en 2015, à 49% en 2016. Normal. Les correcteurs ont accordé des bonus, à chaque anomalie dans les sujets.

L’épreuve du baccalauréat débutera le 24 juillet. Du 24 au 28 juillet pour la session d’épreuves d’enseignement général et du 31 juillet au 3 août pour la session d’épreuves d’enseignement technique et technologique. L’inscription débutera le 16 janvier et s’achèvera le 31 mars.

Les droits d’inscription seront de 15 000 ariary pour les candidats d’école, de 50 000 ariary pour les candidats libres et de 100 000 ariary pour les candidats de nationalité étrangère.

Le MESUPRES ambitionne, par ailleurs, de rehausser le niveau des diplômés au baccalauréat. « Seuls ceux ayant le niveau terminale devraient participer à cet examen », conclut Dieudonné Razafimahatratra qui reconnaît, toutefois, que le contrôle des candidats libres ne va pas être une tâche facile.

Miangaly Ralitera