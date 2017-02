Rigueur. La conception des sujets d’examen au baccalauréat est limitée aux équipes pédagogiques d’une centaine de lycées dans tout Madagascar, en cette session 2017, comme l’a rapporté le Dr Dieudonné Razafima­hatratra, directeur de l’enseignement supérieur public et privé, au sein du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESUPRES), joint au téléphone, hier. Ce sont des établissements publics et quelques établissements privés « de la première catégorie », d’après la classification du Ministère de l’Éducation nationale (MEN). « L’élaboration des sujets dans les normes est l’objet de cette mesure. Nous avons constaté, que les sujets avaient toujours été critiqués, soit parce qu’ils comportaient des erreurs, soit, parce qu’ils ne suivaient pas la logique, soit parcr qu’ils étaient trop monotones. Nous souhaitons que les bacheliers soient vraiment qualifiés pour le diplôme, car, souvent, ils arrivent à l’enseignement supérieur avec un très faible niveau, à cause de ces sujets », explique-t-il.

Cette collaboration entre le MEN, le MESUPRES ainsi que celui de l’Emploi, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle refuse, également, la participation individuelle dans la conception des sujets. « Nous ne reconnaîtrons que les sujets déposés par des équipes pédagogiques regroupant des enseignants de la classe terminale, dont les sujets proposés sont signés par le proviseur et validés par l’établissement », renchérit le Dr Dieudonné Razafimahatratra.

Hier, les représentants des trois ministères ont effectué des visites auprès de quelques établissements, parmi les sélectionnés, pour les solliciter à y participer. « Selon les textes en vigueur, c’est une obligation pour les enseignants des lycées, et ils n’ont pas à être indemnisés pour le faire », s’exprime-t-il, fermement.

