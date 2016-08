Une chute. Les correcteurs de l’examen du baccalauréat avouent que la note des candidats à cet examen a connu une baisse, malgré les bonus accordé pour quelques matières. « Nous sommes déçus de voir à quel point le niveau des candidats a chuté. Les notes obtenues ne sont pas très élevées, malgré le fait qu’on leur a accordé des bonus », indique un enseignant-correcteur, hier. Selon les explications d’un enseignant de physique chimie, correcteur au baccalauréat, les candidats de la série C ont obtenu un bonus de deux points, et obtenu 3,5 points pour la série D. Toutefois, aucune différence importante entre les notes des candidats de cette année et ceux de l’année dernière, n’a été remarquée. « Ainsi, nous pouvons avancer que le niveau des élèves s’est affaibli », souligne-t-il.

Les enseignants de la matière malgache ont été déçus de la maladresse des élèves à écrire en malgache. « Je suis frustrée de voir l’orthographe des élèves sur les mots malgaches. Aucune maîtrise ni de la syntaxe, ni de la compréhension. Nous avons remarqué beaucoup d’ abréviations dans une feuille de copie, or, c’est interdit. L’utilisation fréquente des réseaux sociaux est un des facteurs qui entraîne ces fautes d’orthographe », affirme avec regret une enseignante de la matière malgache.

C’est en anglais qu’on a constaté une légère hausse de niveau des candidats. « Je peux dire que la note des élèves en l’anglais a augmenté par rapport à l’année dernière. Du moins pour les copies que j’ai corrigées », annonce un enseignant de la langue anglaise.

Le diplôme de baccalauréat, pour cette année, est ainsi remis en question, vu ces mauvaises organisations sur la structuration des sujets. Le résultat du baccalauréat à Antananarivo est attendu pour demain. Quant à ceux des autres provinces, ils ne seront peut-être affichés que la semaine prochaine, d’après le responsable auprès du service d’appui au baccalauréat.

Helifetra Randriaminovololona