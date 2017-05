Des candidats se sont présentés inquiets à l’épreuve d’éducation physique

et sportive (EPS) du baccalauréat. Ils ont reçu tardivement leurs convocations.

Frustration des candidats à l’épreuve d’EPS. Des candidats se sont présentés paniqués à l’épreuve de l’EPS du baccalauréat, au stade de Mahamasina, hier matin. L’un d’eux n’était sûr de pouvoir participer à cet examen qu’à la dernière minute. Alors que l’’examen a commencé à 7 heures 30, ce jeune homme n’est arrivé au stade que vers 8 heures. « Il nous a raconté que son établissement ne lui a remis sa convocation que ce matin, il n’a pas payé ses frais de scolarité du mois de mai. Ses parents n’ont pu trouver l’argent que ce matin », rapporte un responsable du centre à Nanisana.

Bloqué

La fille d’Armand, un père de famille venu assister sa fille à son épreuve, se disait aussi bouleversée.

« Je viens d’apprendre ven­dredi que mon épreuve d’EPS se tient ce jour. On aurait dû nous le dire un peu plus tôt, voire une semaine avant l’épreuve au moins. C’est troublant », indique-t-elle. Une dizaine de candidats ont subi le même sort.

Les chefs de centre rejettent la faute aux établissements scolaires. « Les convocations sont disponibles, et ce, depuis deux semaines. D’ailleurs, seules les convocations des candidats libres ont étés envoyées par mail. Nous sommes sûrs qu’il s’agit d’un problème de règlement

de frais de scolarité. Ainsi, les établissements ont bloqué certaines convoca­tions », conclut Noeline Rabakoarisoa, chef de centre à Andohalo.

Cette disposition prise par des établissements scolaires privés aurait un impact sur la motivation des candidats. « Nous avons constaté qu’ils étaient stressés, pas concentrés », poursuit le responsable du centre à Nanisana. Il ne faudrait pourtant pas négliger cette épreuve d’EPS. La rater signifie une élimination automatique à l’examen du baccalauréat.

Pour ce premier jour, onze candidats étaient absents, pour le centre à Nanisana. Des absences dont la raison serait certainement liée à ce problème de convocation. Toutefois, ils pourront encore se présenter à des dates ultérieures, comme le rassure le chef de centre à Nanisana, Alain Ramananjato. « Ils peuvent venir jusqu’au 12 juin, fin de la date d’examen. Ceux qui n’ont pas encore reçu leur convocation pourront encore venir au centre », promet ce professeur d’EPS.

Miangaly Ralitera