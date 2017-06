Un taxi-brousse de Tanà-Toliara a été attaqué par une dizaine de coupeurs de route armés près du camp Robin, à Ambalavao, vendredi vers 23h.

Pillé puis démoli, un taxi-brousse de marque Mercedes Sprinter était la cible des bandits de grand chemin sur la RN7. Les faits se sont produits dans la nuit de vendredi près du camp Robin où de nombreuses attaques se sont déjà déroulées. Des victimes dont le nombre n’est pas bien déterminé par la gendarmerie ont été évacuées d’urgence à un hôpital à Fianarantsoa. « Elles ont été blessées par balle », a indiqué un passager à bord du véhicule pillé. Le week-end, la gendarmerie locale annonce qu’aucun mort n’est à déplorer constaté. Racontant le déroulement du pillage jugé « organisé », l’un des deux chauffeurs a précisé que les coupeurs de route pourraient être des villageois, bordant la RN7. « Ce sont des femmes, des hommes, ainsi que des jeunes armés de fusils de chasse, de haches et de lances qui mènent l’attaque », a-t-il souligné.

A trente kilomètres d’Ambalavao, les bandits ont barré la route avec un bois carré de deux mètres de long, mais le conducteur a pu foncer, selon les informations recueillies. Le deuxième, près du camp Robin, en utilisant le même obstacle, d’autres coupeurs attendaient déjà et se sont massés au milieu de la route. « C’est là que nous n’avons pas pu reculer puisqu’ils ont encerclé la voiture. Ils ont tiré sur nous et ont brisé le pare-brise ainsi que les vitres», a expliqué le deuxième chauffeur. Les malfrats ont ensuite procédé à la fouille des passagers et les ont dépouillés de leurs biens.

Alerte

Un autre véhicule qui suivait celui qui a été attaqué aurait rebroussé chemin et alerté la caravane, seulement à une trentaine de kilomètres du lieu d’assaut. Les taxis-brousse ont dû s’arrêter et prévenir des gendarmes. En arrivant sur place avec les éléments des forces de l’ordre, « le véhicule ciblé a déjà été démoli. Des marchandises tels que légumes, friperies, valises appartenant aux passagers étaient éparpillés dans la rue », a signalé une source sécuritaire.

Comme le cas de pillage qui s’est déroulé la semaine dernière sur la RN35, vers Morondava, les coopératives de transport organiseront une réunion pour résoudre le problème de sécurité à travers la RN7. « Ce sera pour bientôt ! L’objectif sera d’interpeller notamment la gendarmerie et la police », a indiqué un membre. Les coupeurs de route ont fait beaucoup parler d’eux ces derniers temps.

Hajatiana Léonard