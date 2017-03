Les passagers dans un taxi-brousse vers Toliara ont tiré le bon numéro dans leur voyage au bord de l’abîme, samedi 4 mars, sur la RN7.

Excédés par le comportement du chauffeur, les passagers du taxi-brousse Tana-Toliara n’ont pas voulu repartir. La police a dû intervenir. Trop c’est trop. Samedi dernier, les passagers d’un taxi-brousse reliant Antananarivo-Toliara se sont soulevés contre le chauffeur du véhicule. Principale récrimination : conduite inconsidérée. C’est à tombeau ouvert que ce dernier a entamé le virage situé à l’entrée de la commune rurale de Camp Robin. L’excès de vitesse a même été noté par la gendarmerie d’Ambositra. Le chauffeur a failli manquer le tournant, témoigne un passager.

Jean Ferlin Fiankina faisait également partie du voyage. En y repensant, il en a encore des sueurs froides: «Heureusement, la voie était libre et il a pu continuer à

rouler. La deuxième fois, dans la ville d’Ambositra, il a failli heurter un piéton !»

Contravention

Les passagers se sont alors mis à invectiver le désormais chauffard, dénonçant sa

brutalité et son insouciance.

Arrivés à Fianarantsoa, les passagers n’ont plus voulu repartir. Ils ont demandé à ce qu’un gendarme les accompagne jusqu’à la fin de la destination. La police nationale a dû intervenir et a immobilisé le véhicule jusqu’à la résolution du problème. Il a fallu douze heures de négociation avant que le véhicule reparte. «Nous avons déjà reçu beaucoup de plaintes déposées contre ce chauffeur, relatives notamment aux nombreuses violations du code de la route qu’il a commises», a indiqué un responsable, au sein du commissariat de la sécurité publique ( CSP) de Fianarantsoa. «Une fiche de contravention lui a été remis», poursuit-il. Dimanche dans la matinée, les deux parties ont enfin conclu un arrangement. D’après les témoignages des voyageurs interrogés au stationnement «Fasani­karana», les infractions routières ont repris de plus belle sur la RN7, reliant Antanana­rivo-Toliara. De nombreux accidents sont constatés sur cet axe.

« Qui dit délit dit sanction », rappelle le responsable du CSP de Fianarantsoa. «Nombreux sont les chauffeurs et les usagers de la route qui ne connaissent pas encore les sanctions et les infractions encourues», se désole-t-il. Le délit minimum comme le défaut de roue de secours jusqu’au plus grave tel que le délit de fuite, sont passibles de sanctions. Ce peut être une simple amende, ou cela pourrait entraîner une enquête menée par la brigade anti-criminalité, conduisant au déferrement et proposition de retrait de permis de conduire.

L’agence des transports terrestres (ATT), en collaboration avec les responsables sécuritaires et les coopératives de transport a renforcé le contrôle des véhicules, y compris les taxi-brousses. L’objectif est de réduire le taux des accidents, notamment sur les routes nationales.

Hajatiana Léonard