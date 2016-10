La commune rurale de Masindray organise du 29 octobre au 1er novembre, une foire horticole. L’objectif, comme dans toute manifestation économique du genre, est de mettre en valeur les produits agricoles, dans ce cas les fleurs et les légumes. Une occasion également pour les natifs de Masindray d’acheter les fleurs afin de rendre hommage à leurs parents et proches disparus.

Outre la vente-exposition des produits du terroir, un tournoi de pétanque, catégorie triplettes constituées, contribuera à préparer l’équipe nationale aux championnats du monde qui se dérouleront à Madagascar en décembre.

Voici le programme des animations en marge de la manifestation économique : le samedi 29 octobre, combat de coqs ; le dimanche 30 octobre, spectacle de Francis Turbo ; le lundi 31 octobre et le mardi 1er novembre, tombola, manège…

La société immobilière « Nouvelle résidence » occupera un stand d’informations sur ses activités, destinées surtout aux natifs de Masindray.

Rafaralalao