La fiabilité de toute mécanique dépend de son entretien. Un secteur dans lequel Wynn’s opère depuis 75 ans. A l’occasion du passage à Madagascar d’un de ses représentants, en l’occurrence le Sud-Africain Brent Lacey, une séance d’information suivie d’une conférence de presse s’est tenue chez Materauto Ankoron­drano, hier. L’occasion de revisiter les différents produits de sa gamme. « Les produits Wynn’s ont prouvé leur efficacité depuis longtemps », a notamment souligné Brent Lacey. « De plus, ils sont proposés à des tarifs abordables et sont faciles à utiliser », a renchéri un dirigeant de chez Materauto. Cette gamme est aussi large que complète, allant des additifs moteur aux liquides de refroidissement, sans oublier les nombreux antifuites, les divers nettoyants, les lubrifiants ou encore les rénove-plastiques. Et on en passe… Brent Lacey a étalé tous leurs bienfaits durant la séance d’information, à laquelle étaient conviés les revendeurs d’Antananarivo. À l’heure actuelle, Wynn’s est disponible dans divers points de vente, afin de mieux desservir la Capitale entière.

Haja Lucas Rakotondrazaka