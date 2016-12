La relance de Karenjy sur la bonne voie. Après cinq ans de développement avec quatre prototypes dans son usine automobile, le Relais Madagascar vient de lancer sur le marché Mazana II. « Elle privilégie la simplicité, l’essentiel, la fiabilité et la robustesse. Elle n’a ni vitres électriques, ni airbag ni GPS mais est équipée d’une solide transmission intégrale 4×4 et d’un moteur diesel Peugeot de 112 chevaux qui en fait une voiture redoutablement efficace sur les routes malgaches », indique la société dans son communiqué.

Lors du salon des industries de Madagascar (SIM) organisé durant le sommet de la Francophonie, cette voiture « made in Madagas­car » a attiré l’attention de nombreux visiteurs. Le constructeur se montre très optimiste sur l’avenir de son projet.

« C’est important de montrer que l’usine est viable, qu’il y a un avenir et un projet », souligne Luc Ronssin, directeur du Relais Mada­gascar.

Depuis 2009, l’usine a construit une vingtaine de véhicules par an et vise une centaine de véhicules fabriqués tous les ans d’ici 2019. D’ici la fin 2017, vingt-cinq premiers véhicules vont sortir de Karenjy. Ils ont déjà trouvé preneurs.

L.R.