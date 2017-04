La journée mondiale de l’autisme qui a eu lieu hier a mis en lumière les sacrifices auxquels les parents font face. Elle a également permis de connaître les avancées faites en matière de sensibilisation.

J’ai dû arrêter mes projets personnels et professionnels pour m’occuper de mon enfant. Nous n’avons plus eu d’amis car le fait d’expliquer le cas de mon fils à mes amis était difficile pour moi. Nous avons préféré rester à la maison », témoigne Mireille Ratsimbazafy, mère d’un enfant autiste de 10 ans lors d’un atelier pour la célébration de la journée mondiale à la sensibilisation à l’autisme, hier, à l’American Center Tanjombato.

Retard du langage, isolement, tendance à s’accrocher sur quelque chose, des signes d’autisme auxquels bon nombre de parents ne s’attendent pas mais qu’ils s’efforcent d’accepter. Les parents sacrifient leur vie pour le bien de leurs enfants.

Trois, quatre années sont passées et l’état de leur enfant s’est amélioré grâce aux efforts menés par Mireille et son mari. « Il faut toujours le considérer dans tout ce qu’il fait ou ce qu’il dit. Les enfants autistes ont tendance à rester dans leur bulle et si nous n’y entrons pas , nous ne pourrons pas communiquer avec lui », ajoute Mireille Ratsimbazafy.

L’évolution des enfants autistes survient en premier lieu avec l’amour des parents mais une grande partie de ce changement doit s’opérer au sein de la société. Les enfants sont souvent victimes d’exclusion sociale. Nombreux établissements ne les acceptent pas car ils sont considérés comme des perturbateurs en classe. Des parents ont dû les confier à des éducateurs spécialisés. Or, l’entourage joue un rôle important dans leur développement pour éviter l’isolement et l’absence de relation sociale.

Normal et spécial

Normal et spécial tout à la fois, un enfant autiste a besoin d’un accompagnateur. Ce qui n’est pas toujours facile. « Les enfants autistes sont ordinaires mais il y a des choses qui les rendent spéciaux. Il y a des moments où ils agissent comme vous et moi, puis d’autres moments, ils agissent de façon particulière », explique Fleur Ramarojaona, éducateur spécialisé. Souvent, la situation financière pose problème. Certains parents s’efforcent de trouver tous les moyens pour aider leur enfant à réussir dans la vie. « Nous prenons comme investissement, l’argent que nous avons dépensé pour notre enfant même si c’est beaucoup car nous devons sacrifier tout pour lui et si nous n’avons pas d’argent, nous n’avons pas d’autres choix que d’en chercher car il s’agit de l’avenir de notre fils », soutient Mireille. Actuellement, une séance chez un orthophoniste coûte 15 000 ariary or une séance ne suffit pas car cela dépend du développement de l’enfant.

Action en faveur l’autisme

Après deux années de sensibilisation, les efforts d’Autisme Madagascar ont porté leurs fruits. Ils ont été partagés au public, hier, lors de la journée mondiale de l’autisme. Les actions menées en faveur des enfants autistes ont avancé même si l’association ne reçoit aucune aide de l’État. D’après Mbolatiana Raveloarimisa, présidente et fondatrice d’Autisme Madagascar, « nous ne recevons aucune aide de l’État mais nous voudrions qu’il prenne ses responsabilités en terme de structure et de formation des spécialistes afin que les parents ne partent pas à l’étranger pour effectuer les diagnostics ». Actuellement, 120 jeunes bénévoles appuient l’Autisme Madagascar si un seul bénévole s’est engagé au début. Au mois de mai, des spécialistes étrangers transfèreront leurs savoirs aux intervenants locaux et diagnostiqueront les enfants à Madagascar.

L’association Autisme Madagascar collaborera avec le ministère de l’Éducation nationale dans le cadre de la réforme du système éducatif. Dans la même foulée, une convention de projet de donation de terrain pour la construction d’un centre spécialisé se fera bientôt. Trois séminaires pour trois universités à Antananarivo : UCM, ISTS, et l’université Aceem sont prévus. L’Université catholique de Madagascar forment les jeunes pour être psychologues ou travailleurs sociaux. L’autisme Tour 2017 est prévu pour bientôt à Moramanga et Antananarivo. Il s’agit d’un projet pour le diagnostic de 100 enfants, la formation de 50 praticiens, l’édition de milliers de guides pour les parents, l’appui technique pour 100 parents.

Mamisoa Antonia