Les Barea évolueront avec le même système que lors de leur précédente sortie, face au Sao Tomé et Principe, ce samedi contre le Malawi.

Pas de changement en vue pour les Barea. « On gardera le même système que face au Sao Tomé et Principe. Celui-ci peut évoluer selon les situations qui surviendront en cours de match », a soufflé Auguste Raux, sélectionneur malgache, hier à Isoraka en conférence de presse.

Face au Malawi, ce same­di au stade de Mahamasina, en premier tour aller des éliminatoires du Championnat d’Afrique des Nations 2018, Madagascar devrait ainsi débuter en 4-2-3-1. Nicolas Dupuis et Auguste Raux avaient opté pour ce système pour battre à deux reprises le Sao Tomé, un but à zéro à l’extérieur et trois buts à deux à Mahamasina, précédemment.

En attendant la publication de la composition officielle, quelques noms cir­culent déjà, notamment concernant les avant-cen­tres. Auteur d’une prestation convaincante face au Sao Tomé, Dax devrait être, de nouveau, titulaire au poste de milieu offensif axial. Dino et Njiva sont pressentis pour occuper les ailes. Et Nônô, de retour dernièrement de Turquie, devrait être aligné en pointe.

Tout est au point au niveau tactique pour les Barea et il ne reste plus qu’à appliquer les consignes du sélectionneur, d’après le capitaine et milieu de terrain, Ando Manoelantsoa :

Contexte délicat

« Nous nous préparons d’arrache-pied depuis une vingtaine de jours. Tous les voyants sont au vert aujourd’hui. Le sélectionneur a fait son boulot. À nous de faire le nôtre maintenant sur le terrain. »

La participation du Malawi à ce premier tour était incertaine, pendant un temps. Le gouvernement malawite ayant déclaré qu’il ne pouvait pas financer les déplacements et autres dépenses de l’équipe nationale.

« Oui, le gouvernement a affirmé qu’il ne pouvait pas supporter les charges liées aux éliminatoires de la CAN et du CHAN. Mais quelques temps après, les dirigeants ont finalement trouvé les moyens pour participer à ces compétitions », nous a confié une source auprès de la délégation mala­wite. « Ce contexte délicat n’a pas perturbé notre préparation. C’est un nouveau groupe formé il y a quelques semaines. Après un match amical face au Kenya, mardi, il disputera sa première rencontre officielle ce samedi », a, pour sa part, souligné le sélectionneur, le Belge Ronny Van Geneugden.

