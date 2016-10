Un avion léger à bord duquel se trouvaient deux américains a dû faire un atterrissage en catastrophe en zone montagneuse. Les deux touristes se rendaient au «Tsingy de Bemaraha».

Sueur froide pour les trois occupants d’un avion léger. Hier en début de matinée, deux touristes américains dont une femme de 69 ans, un homme âgé de 59 ans, ainsi que leur pilote, de nationalité malgache, ont frôlé la mort. Suite à un problème de moteur survenu en plein vol, leur monomoteur de trois places, a été contraint d’atterrir en catastrophe sur une aire étroite, sur la crête d’une colline, à environ 22 kilomètres à vol d’oiseau d’Analavory.

Cet ATR est parti en tonneau en touchant le sol. Il a terminé sa course folle, les quatre roues en l’air. Le train avant de l’appareil s’est disloqué pendant cette course effrénée. Les occupants de ce triplace ont, en revanche, en plus de peur que de mal. Selon les informations communiquées, ils sont presque indemnes.

Vers 11h 30, environ trois heures après le drame, un hélicoptère s’est posé sur place, pour procéder à l’extraction des victimes. En début d’après-midi, la libellule de fer est revenue avec des enquêteurs de l’Aviation Civile de Madagascar (ACM), pour faire le constat.

Intervention

Cet accident aérien est survenu hier matin vers 8h 30. L’avion léger venait alors de quitter l’aéroport international d’Ivato, et faisait cap sur le «Tsingy de Bemaraha», dans le Sud-ouest de la Grande Île. Les deux Américains voulaient découvrir ce site féerique, un impressionnant massif de roches calcaires, dont la magnificence a été sculpté au fil des millénaires par l’érosion.

Classé patrimoine mondial, le «Tsingy», s’inscrit parmi les principales attractions

touristiques de Mada­gascar. Le périple a failli virer au crash. À l’approche d’Analavory, le problème technique s’est manifesté, obligeant le pilote à se poser d’urgence dans une zone montagneuse, à la hauteur d’Ampefy Sarobaratra Anosy. Sitôt avertie de l’accident, la brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Anala­vory, a dépêché des éléments sur les lieux.

«Il a fallu intervenir sans tarder, pour prévenir tout acte de vandalisme ou encore des pillages, auxquels les victimes et l’appareil pouvaient être exposés, du fait qu’une foule s’y ruait dangereusement. Il a fallu sécuriser la zone», confie le commandant de la brigade territoriale de la gendarmerie à Analavory. En attendant qu’une équipe de techniciens vienne récupérer l’avion, celui-ci a été laissé aux bons soins de la gendarmerie.

Seth Andriamarohasina