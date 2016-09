Un policier et trois militaires étaient attendus avant-hier au Parquet. Leur instruction porte sur un attentat à la grenade contre le Sénat, lors de la dernière fête de l’indépendance.

Une affaire à réveiller les morts. Enquêtés pour un attentat à la grenade contre le Sénat, lors de la célébration de la fête de l’indépendance, trois militaires de l’armée malgache dont un sergent et deux caporaux, ainsi qu’un inspecteur principal de police, ont été présentés avant-hier, devant le Parquet du tribunal à Anosy. L’un des suspects, un sous-officier au grade de caporal, du régiment de transmission et de services à Fiadanana, a toutefois manqué à l’appel. Exigeant la comparution de celui-ci, le Parquet a renvoyé l’affaire à la Section des Recherches Criminelles (SRC) auprès de la gendarmerie nationale, chargée de l’enquête, et a décidé le report des instructions à une date ultérieure. Selon les informations communiquées, les chefs des corps auxquels appartiennent les militaires faisant l’objet d’audition, ont été interpellés, afin de permettre les comparutions dans les meilleurs délais.

Les trois militaires, ainsi que le policier entendus pour cet attentat, sont des éléments détachés, dont la mission est d’assurer la sécurité, au siège de la chambre haute. Ils étaient de service lorsque le jet de grenade a été perpétré. Les trois sous-officiers étaient sous les ordres de l’inspecteur principal de police, lequel occupait le poste d’officier de permanence.

L’attentat a été commis le 25 juin de bonne heure. La grenade a atterri dans un parking, dans l’aile sud du Palais du Sénat. Des éclats ont mis à mal trois véhicules, dont une Peugeot 607, une Hyundai, ainsi qu’une Daihatsu, lorsque l’engin s’est désintégré. Les assaillants ont frappé aux alentours de 4 heures du matin. L’engin a été de visu lancé depuis la route menant à Andrefan’ Ambohijanahary, mais les auteurs de l’acte terroriste n’ont pas été pris sur le fait. Surpris par l’explosion, les éléments des forces de l’ordre aujourd’hui conduits devant le Parquet, n’y ont vu que du feu. Des témoignages ont néanmoins révélé qu’une voiture de police a été aperçue en train de rouler à contre-sens après la déflagration. Un indice que les enquêteurs n’ont pas laissé seulement passer. L’attentat à la grenade ciblant le Sénat a été la première d’une série d’actes terroristes qui a assombri le 56 e anniversaire de l’indépendance.

Casse-tête

Dans la matinée du jour J de la célébration de la fête de l’indépendance vers 8 heures, quatre individus ont pris la fuite, après avoir lancé un pareil engin sur le jardin d’Anosy, en face du bâtiment du service des statistiques. Bien que la grenade n’ait pas éclaté, un adolescent a été blessé à la jambe. Alertés par un agent de renseignements, des éléments des Forces d’Intervention de la Police (FIP) se sont lancés aux trousses des fuyards. Appréhendé, l’un d’entre eux a été remis à la brigade criminelle, chargée de l’enquête. Ses trois comparses ont, par contre, réussi à prendre le large.

L’attentat le plus dramatique a été en revanche, commis dans la soirée, vers 19 h15, après que le président de la République Hery Rajaonarimampianina, a quitté les lieux. Lancée dans le stade de Mahamasina, bondé de spectateurs venus assister aux spectacles organisés, une troisième grenade a éclaté au pied du gradin, au milieu d’une foule compacte.

Le bilan est lourd. Trois morts et quatre-vingt-huit blessés ont été dénombrés. Une cellule mixte d’enquête a mené des investigations et le jeune homme de vingt ans, arrêté à Anosy, a été placé sous mandat de dépôt à Tsiafahy, douze jours plus tard. Les liens entre les trois attentats ne semblent pas encore établis. Un casse-tête pour les enquêteurs.

Seth Andriamarohasina