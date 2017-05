«Nous avons peur ». C’est ce qu’a déclaré le père Jean Luc Ramarolahy, en visite à Madagascar, la semaine dernière. « Nous avons peur pour nous, pour notre famille parce que certaines personnes pensent que lorsqu’on a de la famille à l’étranger, on a beaucoup d’argent. Cela fait de nous des cibles », regrette le religieux. Il explique : « Ce n’est pas tout à fait exact parce que la plupart des personnes travaillent dur, prennent plusieurs emplois pour pouvoir envoyer un peu d’argent à leurs familles. »

Après les deux attaques à l’encontre des communautés religieuses s’étant produites à Antsirabe et à Antsohihy, la dénonciation des katolika malagasy aty La Réunion (Kamare), et dont le père Jean Luc Ramarolahy fait partie, s’adresse aux autorités malgaches. Cette association de la diaspora interpelle aujourd’hui l’État face à la recrudescence de l’insécurité. « L’actualité rapporte de nombreux cas de viol, de meurtre, ici et là, de braquage, rapt et vol de bœufs. Pour ne citer que la vindicte populaire qui rythme actuellement le quotidien du peuple », a souligné le prêtre Jean Luc Ramarolahy. Il regrette que des barrières soient érigées en conséquence, entre la population qui devrait bénéficier de l’aide, et les religieux.

Kamare s’adresse au chef d’État, au gouvernement ainsi qu’à la Justice, et réclame une prise de responsabilité pour pallier au plus vite cette tension alarmante causée par l’insécurité qui règne dans toutes les régions.

Si l’État ne prend pas ses responsabilités, le père Ramarolahy n’exclut pas une descente dans la rue, des Malgaches résidents à La Réunion, dans le but d’attirer l’attention des autorités et de les sensibiliser sur la question.

Hajatiana Léonard