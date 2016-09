Un gang armé a attaqué un camion sur la RN7, mardi. Un passager, propriétaire de bétails, a trouvé la mort dans l’attaque. Deux autres personnes ont été blessées.

Acte de banditisme. Quatre personnes ont été victimes de l’attaque d’un camion par des bandits armés, sur la route nationale sept, à dix kilomètres d’Ambositra, mardi dernier, vers 1h du matin. Un propriétaire de bétail est décédé dans l’attaque après avoir reçu des coups de hache et des balles. Deux autres personnes ont été blessées. La somme de 20 millions d’ariary a été dérobée par les assaillants.

La gendarmerie a été alertée par les occupants d’un taxi-brousse qui faisait cap sur Antananarivo, et qui est passé devant les lieux où l’attaque a eu lieu, au moment même où les bandits s’en prenaient au camion. « Nous avons vu des corps ensanglantés au milieu de la route, mais pris de peur, nous avons continué notre route », racontent les passagers du taxi-brousse. Des rafales de tirs les ont poursuivis mais « heureusement, le chauffeur de notre véhicule a su les esquiver », témoignent-ils. S’en étant tirés, ils ont ensuite alerté les gendarmes qui se sont immédiatement rendus sur les lieux de l’attaque.

Coffre

De source auprès de la gendarmerie, les quatre occupants du camion victime de l’attaque se rendaient à Ambalavao pour acheter des bovidés au marché de zébus de cette localité. « À la sortie d’Ambositra, vers le sommet d’Itsengy, dix kilomètres après la ville, dix hommes ont intercepté le camion et ont obligé les passagers à descendre. Ils ont obligé l’éleveur à leur donner son portefeuille et lui a ordonné a s’agenouiller sur la route. Celui-ci a donné à ses assaillants tout l’argent qu’il avait sur lui, mais les bandits n’étaient pas satisfaits et l’a sommé de leur donner son coffre », raconte l’élément de la gendarmerie chargé de l’enquête, rapportant les témoignages des blessés.

Suite aux tortures qu’il a subies, la vitcime a finalement donné le coffre aux bandits. « Dès que les criminels ont eu ce qu’ils voulaient, ils ont frappé d’un coup de hache la tête de la victime et l’a criblée de balles», raconte les enquêteurs. L’enquête suit son cours et la dépouille de la victime a été remise à de sa famille.

Nantenaina Njanahary