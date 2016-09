Le 2 septembre dernier, vers deux heures du matin, au croisement vers Ambohi­trimanjaka, un homme armé d’une arme de poing et faisant partie probablement d’une bande de malfaiteurs, a menacé le chauffeur d’une Mercedes Sprinter, pour lui voler son véhicule. La police du 6e arrondissement ayant toutefois reçu un appel de la part du conducteur attaqué, est venue intervenir et prit en flagrant délit le voleur.

Emmené au poste de police, il est trouvé en possession de plusieurs clefs de voiture, de tournevis ainsi que de diverses plaques d’immatriculation de véhicule de marque Mercédès Sprinter, et un pistolet utilisé généralement et exclusivement par les forces de le police.

Pendant l’enquête, il a été conclu que la location n’était qu’un prétexte donné par le voleur pour détourner l’attention du chauffeur, mais que le vol était le principal motif de l’attaque. Après son déferement devant le tribunal, le présumé voleur a bénéficié d’une liberté provisoire.

Faniry Ranaivoson