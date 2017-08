Totalement paralysée après le passage d’ « Enawo », la ligne Tananarive-côte Est est enfin fonctionnelle depuis avant-hier.

Perdu, le mot trouve tout son sens lorsqu’il s’agit de définir la localité de Lohariandava. Cette commune du district de Brickaville est restée enclavée depuis cinq mois jusqu’à la semaine dernière. Période durant laquelle s’est réalisée la réhabilitation du pont Sanjaviavy, qui a été emporté par le cyclone « Enawo », au mois de mars. Opérationnel depuis avant-hier, le nouveau pont, inauguré par les autorités, signifie la réouverture de la ligne ferroviaire Antananarivo-côte Est ou TCE.

La ligne est d’un intérêt capital tant pour la localité que pour les activités économiques régionales, voire nationales. En effet, c’est par cette unique voie que la circulation des produits de la région s’effectue, sans mentionner les milliers de tonnes de marchandises et de carburants qui sont acheminés depuis le port de Toamasina vers Antananarivo et inversement. « La commune de Loharindava n’est accessible que par la ligne ferroviaire. Depuis plusieurs mois, nos récoltes pourrissent sur place, et sans route ni autres moyens pour les évacuer. Près d’une dizaine de tonnes hebdomadaires de produits sont bloqués depuis le mois de mars. Les dégâts tant économiques que sociaux sont considérables. Dégâts devant lesquels nous sommes restés impuissants jusqu’à aujourd’hui », indique un villageois.

Coupés du monde

Il est à préciser que la petite localité méconnue est l’un des plus grands producteurs de bananes du pays. Elle ravitaille les régions Analamanga, Alaotra-Mangoro et Atsinanana.

Enclavée depuis toujours avec comme seule voie de sortie cette ligne de chemin de fer, Lohariandava et ses environs ont été complètement coupés du monde alors même que la localité n’est qu’à une trentaine de kilomètres de la RN°2. Le pont impraticable et aucune route existante, les conditions de vie socio-économiques des communes avoisinantes comme Anivorano ou Fanasana, sont devenues un calvaire. Raison pour laquelle les travaux de reconstruction sont devenus une des priorités des autorités concernées.

« La construction du nouveau pont est donc un symbole de renaissance tant pour ces petites communes que pour le trafic commercial ferroviaire en général », conclut Ramarcel Benjamina Ramanantsoa, ministre des Transports.

Harilalaina Rakotobe