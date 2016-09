Des adolescentes s’impliquent dans le mariage. Tel est le constat du responsable du Réseau de protection des enfants.

Quatre-vingts cas de grossesse précoce sont traités par le Réseau de protection des enfants (RPE) de la région Atsinanana au cours des deux premiers trimestres de cette année. Plus précisément, deux filles sur cinq se marient avant l’âge de 18 ans. Les fillettes de douze ans s’impliquent déjà dans le mariage dans la plupart de cas, surtout dans les zones rurales telles que Manam-potsy et Marolambo. Dans ces districts, presque la totalité des enfants nubiles se marient. Quatre filles sur cinq y entrent dans le mariage précoce.

« 41 % des mineurs surtout les filles se marient avant l’âge de 18 ans dans la région Atsinanana. La tradition et la pauvreté sont les causes de ce mariage précoce », explique Manohisoa Randriamahari-vony, coordonatrice du RPE Atsinanana.

Hier s’est tenue une séance d’information à propos de la grossesse précoce, au bureau régional du RPE à Tanambao I Toamasina.

Sensibilisation

Les actions sociales du réseau sont financées par le Fonds des Nations Unies de l’enfance et appuyées par le ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme (MPPSPF).

Pour lutter contre le mariage précoce dans la région, le RPE Atsinanana avec l’Unicef et le MPPSPF entament une grande initiative et une ambition d’effectuer de la sensibilisation, en milieu scolaire, dans des quartiers et au niveau des centres et associations religieux, autour de la protection des enfants et le respect de leur droits.

« 1 441 parents sont déjà sensibilisés depuis le début de l’année. L’objectif est de diminuer le taux du mariage précoce dans la région Atsinanana», poursuit Manohisoa Randri-amaharivony.

La mise en place du Plan d’action régionale pour lutter contre le mariage précoce est l’un des défis de la RPE avec l’Unicef et le MPPSPF.

Le draft de ce document de référence vient d’être initié la semaine dernière, à l’occasion d’un atelier qui s’est déroulé le 22 et 23 septembre derniers à Toamasina.

Fanomezana Rasolomahery