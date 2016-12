La zone pourra redevenir le grenier à riz du Sud-Ouest. Le chef de l’État se frotte les mains.

Est-ce la fin des longues périodes de soudure dans le district de Betioky Sud et ses environs Les populations locales, en tout cas, attendent avec impatience, les impacts de la réhabilitation du barrage d’Ambarinakoho ainsi que des 25km de canaux principaux, des voies d’entretien et de circulation du réseau hydroagricole de Taheza. Les travaux ont été inaugurés hier et selon un communiqué de la présidence « plus de 2 500ha de rizières » peuvent aujourd’hui être irriguées et « 20 000 paysans bénéficient des services de ce réseau hydroagricole ».

Ledit communiqué parle alors « de la renaissance de toute une région à vocation agricole et rizicole en particulier ». Optimistes, les services de la communication de la présidence annoncent déjà que « à l’heure actuelle, le rendement est de l’ordre de 5 tonnes à l’hectare, contre 2,5 tonnes auparavant ». « Le périmètre de Taheza redevient un des greniers à riz du Sud-Ouest », poursuivent-ils, escomptant, en plus de l’accroissement de la production agricole, « l’amélioration des revenus des ménages et de leurs conditions de vie ».

Électrification

Mais les rizières de Bezaha et de Betioky ne seront pas les seules à bénéficier du barrage réhabilité. La présidence annonce aussi que « l’eau captée au barrage d’Ambarinakoho sera amenée à la centrale de la Jirama à Bezaha et va permettre de faire tourner des turbines qui produiront prochainement 70kw d’électricité ». « Les travaux sont actuellement en voie d’achèvement », souligne encore le communiqué de la présidence.

Financés par la Banque africaine pour le développement, les travaux inaugurés par le chef de l’Etat dans le district de Betioky Sud font partie des projets inscrits dans le Plan national de développement (PND) et dont le financement est déjà sécurisé. Sur les 6,4 milliards de dollars promis à Paris dans le cadre de la Confé­rence des bailleurs et des investisseurs (CBI), 2,1 mil­liards de dollars ont déjà été acquis tandis que le reste, malgré les déclarations du chef de l’État qui a assuré que chaque promesse de financement correspond à un projet, attend encore des projets concrets.

Lova Rabary-Rakotondravony