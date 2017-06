Comme tous les autres pays membres, Madagascar sera présent aux Jeux de la Francophonie version 2017 à Abidjan, capitale ivoirienne.

Plus qu’un mois et quel­ques jours. Les Jeux de la Francophonie version 2017 se tiendront à Abidjan, capitale ivoirienne du 21 au 30 juillet.

Après une maigre participation à la précédente édition, à Nice, France, en 2013, la délégation malgache d’athlétisme aux prochains Jeux sera composée de seize membres dont quatorze athlètes. Aux jeux de Nice, la Grande île n’a aligné que deux athlètes, tous des expatriés de l’hexagone, Ali Kame en décathlon et Marie Eliane Saholirina en 3 000 m, qui ont tous les deux raté le podium.

« Faute de moyens, les locaux sont tous restés à la maison », a rappelé le directeur technique national, Tsiry Rakotomalala. Mais après l’accueil réussi du sommet de la francophonie sur le sol malgache l’année dernière, Madagascar veut rééditer ce succès, et cette fois, en sports, aux jeux réservés aux pays francophones.

Les noms des membres de l’équipe nationale pour les jeux d’Abidjan sont déjà connus à l’issue du dernier test effectué au stade d’Ala­robia en fin avril.

Les catégories d’âges concernées pour les prochains Jeux ont été fixées par le comité d’organisation entre 18 à 35 ans, pour l’athlétisme, et destinés bien sur aux athlètes ayant obtenu le minima. La délégation malgache de l’athlétisme sera dirigée par le vice président de la fédération, Toussaint Rabenala et le coach, Hanitra Rakotondrabe.

Un ticket en jeu

Parmi les quatorze sélectionnés, seule une fille figure dans la liste, à savoir la sprinteuse, Françoise Dedy Tsara­vola. Elle prendra le départ de l’épreuve de 100m plat. Deux expatriés feront aussi le voyage pour la Côte d’Ivoi­re, en l’occurrence le cham­pion d’Afrique en décathlon en 2011, Ali Kame et le pensionnaire du centre international de Maurice, Todisoa Franck Rabearison qui disputera, pour sa part, deux courses entre autres les 400 m et 4 x 400 m.

Changement de dernière minute, un des athlètes retenus dans la sélection a décidé de se désister. Il s’agit de Sylvain Benandro, qui devrait prendre les départs du 200 m et 4 x 400 m. « Benandro vient d’intégrer le service militaire à Toliara. Il est actuellement en stage et a choisi de ne pas faire partie des porte-fanions malgaches en Côte d’Ivoire », a mentionné le directeur technique national, Tsiry Rakotomalala.

« Il y a donc une place vacante. L’heureux remplaçant de cet athlète du GST du Sud Ouest sera connu pendant les championnats nationaux toutes catégories de ce week-end », a-t-il ajouté. Les championnats de Madagascar seniors, dont le coup d’envoi sera lancé ce vendredi, serviront aussi de dernier test de confirmation pour les sélectionnés des jeux d’Abidjan.

Les sélectionnés

Tommy Harold Tadahy 100 m, 4×100 m

Todisoa Franck Rabearison 400 m, 4 x 400 m

Joany Faniry Tiavina Randrianarivo 4 x 100 m

Stenny Haris Randriantiana 4 x 100 m

Lucka Mackastro Raherindrainy 4 x 400 m

Ali Kame décathlon

Tahina Olivier Rakotoarivelo 4 x 400 m

Hery Tiana Rakotoarimanana 3 000 m steeple chase

Nicolas Rakotoniaina 3 000 m steeple chase

Jean Robert Bezara 4 x 400 m

Florent Ravelomanana 200 m, 4 x 100 m

Jeremy Eric Andriantsilavina 4 x 100 m

Francoise Dedy Tsaravola 100 m

Dirigeant : Toussaint Rabenala

Coach : Hanitra Rakotondrabe

Serge Rasanda