D’une pierre deux coups. Les spécialistes du cross-country disputeront à Ihosy, le 25 février prochain, le titre de champion de Madagascar de la discipline, mais ils courront également après la qualification au championnat du monde qui se tiendra un mois plus tard à Kampala, en Ouganda.

Selon le règlement, les premiers dans les catégories respectives hommes et dames, sont attendus le 26 mars dans la capitale ougandaise, pour défendre les couleurs malga­ches dans cette discipline.

Pour cette édition d’envergure, la fédération malga­che d’athlétisme s’attend à la participation d’environ 300 athlètes spécialistes de course de fond. Jean de la Croix Rakotomalala (Crown Antsirabe) et Nanie Razafin­drafara (3FANS Analamanga), tenants du titre, mettront leurs couronnes respectives en jeu, mais entendent bien les conserver. Mais leur tâche ne s’annonce pas facile.

En embuscade se tiennent Fulgence Rakotondrasoa, coéquipier de Jean de la Croix, mais aussi Marthe Ralisinirina de 3FB et Fanomezantsoa Razafindravelo, du garage Radom. Visent également une participation au Mondial Mampitroatse du COSPN, Boeny et Grégoire Andriana­toavina de ASPNATO de Toliara.

Outre les catégories seniors Hommes et Dames, le cham­pionnat concerne également d’autres catégories, telles les U20, U18 et U16.

Romeo Andriamihaja