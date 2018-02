Les pensionnaires du sport-étude à l’ANS Ampefiloha sont en préparation pour les Jeux de la CJSOI. Ceux-ci se tiendront à Djibouti en avril.

La rentrée. Dix-huit athlètes, dans la catégorie des moins de 17 ans, bénéficient du projet sport-étude pour cette année scolaire 2017-2018.

La rentrée officielle a eu lieu le dimanche 4 février à l’Académie nationale des sports (ANS) à Ampefiloha. Les pensionnaires du sport-étude vont à l’école tous les matins, et ceux qui viennent des régions suivent des cours dans un lycée tout près de l’ANS.

Chaque après-midi, ils s’entrainent au stade d’Alarobia, de 14 heures trente à 16 heures. Ils suivront ce rythme jusqu’à la fin de l’année scolaire en fin août. Ces athlètes se préparent principalement pour les prochains Jeux de la Commission de la jeunesse et des sports de l’océan Indien (CJSOI), qui se tiendront à Djibouti du 20 au 28 avril.

Ils sont en tout au nombre de quatorze, dont sept garçons et sept filles. Quatre autres remplaçants suivent également le regroupement.

Ces présélectionnés sont sous l’encadrement technique du coach national Hanitra Rakotondrabe en sprint et relais, Prosper Rajaonarison en lancer de poids et saut en longueur, et Maroson Ramampiandra en course de demi-fond. « Ils ont été sélectionnés suivant leurs performances lors du cham­pionnat de Madagascar jeunes version 2017, la plus récente compétition officielle organisée par la fédération. D’autres ont été détectés durant le championnat scolaire de l’année passée », a expliqué Hanitra Rakotondrabe, de la sélection des membres de l’équipe nationale.

Trois sorties

Les présélectionnés sont issus de six ligues et de quatre directions régionales de l’éducation nationale (DREN). Ils sont à ossature des deux ligues favorites du cham­pionnat national des jeunes dont cinq athlètes du Sud Ouest et quatre d’Analamanga.

Alaotra Mangoro a pour sa part deux représentants et un chacun pour les autres ligues et DREN comme la Haute Matsiatra, Bongolava, Diana, Vatovavy Fitovinany, Anosy et Analanjirofo.

Depuis toujours, Mada­gascar domine en athlétisme aux Jeux des iles comme aux Jeux de la CJSOI. Mais le coach Prosper Rajaonarison n’a pas manqué de faire une petite remarque, comme quoi « certains de ces athlètes sont performants grâce à leur talent et leur bonne condition physique, mais il y a tout de même quelques techniques à corriger ». « On se prépare d’abord pour les Jeux de la CJSOI… mais ces athlètes poursuivront leur regroupement en vue des Jeux africains de la jeunesse (4 au 17 juillet en Algérie), et aux Jeux olympiques de la jeunesse (6-18 octobre à Buenos Aires, Argentine) », a souligné le coach Hanitra.

Serge Rasanda