Un atelier sur le travail d’écriture s’est tenu à l’IKM à Antsahavola dans l’après midi du 13 janvier. Experte en la matière, Michèle Rakotoson est la mieux placée pour cet encadrement.

Tout le monde peut écrire un bon roman. Le travail d’écriture n’est pas forcément réservé aux hommes de lettres. Même un simple paysan peut s’avérer être un bon narrateur. Seulement, il faut lui apprendre les bonnes techniques pour mieux orienter son récit ». Ces propos de Michèle Rakotoson, écrivaine et journaliste, démontrent que l’art d’écrire est accessible à tous. Lors de l’atelier qui s’est tenu à l’IKM à Antsahavola dans l’après-midi du samedi 13 janvier, elle a partagé à la nouvelle génération ses précieuses expériences sur les procédés d’écriture.

Explications schématiques sur l’état d’esprit de l’auteur, ses différents rapports avec son personnage principal et les différents rôles existant dans son roman, les enjeux qui existent entre la personnalité de l’auteur et celles des personnes qui figurent dans le livre à écrire, la différence entre l’écriture journalistique et un roman, le rôle et le travail de l’éditeur sont parmi les sujets que l’intervenante a abordé pendant la séance.

Les secrets des best-sellers sur la forme de leurs œuvres littéraires ont été transmis aux sept personnes présentes pendant la deuxième séance de ce genre. Professeurs de langues étrangères, journalistes, et responsables de communication ont manifesté leur intérêt à cet atelier d’écriture. « J’adore écrire et j’ai quelques blocages pour arriver à coucher sur papier ce qui se passe dans ma tête. Cet atelier m’aide à voir plus clair et être plus pertinente dans mon récit », laisse entendre une jeune femme dans l’assistance.

La première séance s’est tenue le 7 novembre 2017. La prochaine édition aura lieu le samedi 10 février à la même heure et au même endroit. L’atelier prend un rythme mensuel et se tiendra tous les deuxièmes samedis du mois. Il est ouvert à tout le monde sous une seule condition, adorer écrire. Cet atelier rentre dans le cadre de la mise en place d’une structure sur la politique nationale du livre.

Ricky Ramanan