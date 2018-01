Dans l’optique de nourrir les rencontres et les échanges artistiques autour de la danse, « Danse plurielle » ouvre ses portes à l’université d’Antananarivo.

Trois jours de partage, mais surtout trois jours de découverte entre tous les férus de danse de la capitale et des danseurs professionnels. Le tout représentant trois grandes villes où la danse sous toutes ses formes reste en constante évolution et des plus effervescentes, notamment auprès des jeunes. C’est ainsi que se présente à l’université d’Antananarivo à Ankatso, cette série de trois ateliers intitulée « Danse plurielle ».

Rendez-vous est ainsi donné dans les locaux du Centre de ressources des arts actuels de Madagascar (Craam) à l’université d’Antananarivo, à partir de demain 31 janvier jusqu’au 2 février, pour une initiative exclusive d’ateliers se tenant de 9 heures à midi, durant trois jours. « Danse plurielle » convie les danseurs amateurs, mais aussi ceux confirmés à s’imprégner de l’univers de trois genres qui conjuguent à la fois tradition et modernité, au Craam.

Représentant la ville d’Antananarivo, Harivola Rakotondrasoa présentera le genre « Jazz contemporain » le 31 janvier. Tandis que le lendemain, Nanie Oliva Randrianasolo de Toamasina se découvrira avec le « Trad mix afro ». En duo, Thierry Randriatsitohaina et José Rivoson de la ville d’Antsirabe exposeront les rudiments de la danse contemporaine, le

2 février.

Chacun à sa manière, ces trois danseurs-chorégraphes inviteront les participants à ces ateliers à une épopée artistique unique.

Dynamique et authentique

« Il s’agit pour nous d’un projet fédérateur à travers lequel on mettra un point d’honneur à promouvoir la créativité de chacun. Réunis par un désir de rencontres et de partages, on proposera diverses techniques et une vision de la danse propre à nous-mêmes, à travers ces ateliers, suivis par des performances ainsi que des spectacles inédits », souligne Harivola Rakotondrasoa. Les restitutions de ces ateliers s’annoncent tout aussi riches en émerveillement pour les

participants que le public en général.

Dans l’après-midi du 2 février à partir de 12 heures, le public est invité à découvrir et à apprécier les travaux de tous les danseurs au Cercle Germano-Malgache (CGM) Analakely. S’ensuit un autre spectacle tout aussi exceptionnel, le 3 février à 17 heures, toujours au CGM Analakely. « Danse plurielle » se fixe comme objectif de promouvoir ces disciplines de danse, dynamiques, contemporaines et fortes d’une grande authenticité. De même, ces ateliers sont aussi l’occasion de favoriser les rencontres entre tous les danseurs nationaux, de différents horizons artistiques. « Danse plurielle » contribue aussi à nourrir les travaux de recherches du collectif composé des danseurs-chorégraphes Harivola Rakotondrasoa, Nanie Oliva Randrianasolo, Thierry Randriatsitohaina et José Rivoson. Outre les artistes, ces ateliers sont également ouverts à tout public.

Andry Patrick Rakotondrazaka