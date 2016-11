En dix ans d’existence, la compagnie d’assurance Allianz a pu gagner une part importante de marché. Son chiffre d’affaires annuel ne cesse de croître.

Optimiste. Voilà le premier mot qui sort de la déclaration des dirigeants de la société Allianz Mada­gascar. Cette compagnie d’assurances annonce une forte progression de son chiffre d’affaire depuis ses dix années d’existence dans le pays. « Malgré la crise, nous avons développé un chiffre d’affaires de 17 milliards ariary. On représente actuellement 10% de part de marché avec une croissance annuelle de 20% du chiffre d’affaire », avait déclaré vendredi Philippe Lebreton, directeur général de Allianz Madagascar.

Ces dix ans de présence dans le pays ont même fait l’objet d’une célébration vendredi à Antanimena, dans le centre ville d’Antanana­rivo. La compagnie d’assurance fait partie des nouvelles venues dans ce secteur à Madagascar avec l’arrivée en 2006 de AGF Assurances Madagascar, qui adopte trois ans plus tard la marque Allianz. « Nous étions arrivés à Madagascar avec un portefeuille à créer dans un marché déjà dominé par quatre compagnie d’assurances », a rappelé ce dirigeant.

Soutien

Mais depuis, l’assureur a pris son envol grâce à des partenariats avec des courtiers ou des agents, et d’un réseau de distribution. « Nous travaillons également avec des établissements bancaires sur la banque assurance », conclut-il. Mais son atout repose sur le soutien du Groupe Allianz et de réassureurs internationaux de tout premier plan.

Allianz Madagascar propose des solutions, pour les particuliers, les professionnels et les entreprises, dans tous les domaines des assurances dommages et de personnes.

Lova Rafidiarisoa