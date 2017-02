Le secrétaire général du groupe STAR, Anna Rabary a offert un chèque d’un montant de vingt millions d’ariary qui servira notamment à la réalisation des projets de cette année 2017 en faveur des enfants malgaches, en particulier les jeunes filles.

La principale mission de cette association internationale créée en 2011, et qui œuvre à Madagascar depuis 2014 est de promouvoir l’édu­cation des jeunes et cultiver la solidarité des com­mu­nautés à travers le rugby avec deux projets: « Enfant et développement » et le championnat national de rugby scolaire.

Le premier volet concerne trois axes d’activités entre autres l’éducation, la santé et l’environnement au niveau des Écoles Primaires et Publiques dans le Sud-Ouest de Madagascar. Et le deu­xième concous concerne le cham­pionnat national scolaire destiné aux collégiens et aux professeurs d’éducation physique et sportive.

Les élèves ayant participé à cette compétition n’ont cessé d’augmenter. Ils étaient vingt cinq mille dont dix neuf mille filles durant l’année scolaire 2015-2016. Le tournoi a débuté la semaine passée au stade Malacam.

La finale se tiendra le 25 juin dans la capitale, et sera marquée par la présence des équipes françaises de rugby à VII féminine et masculine.

En marge de la finale, aura lieu la remise officielle des diplômes et des matériels pour les soixante professeurs d’EPS de cent vingt collèges et lycées engagés dans le projet. Cette année huit mille jeunes, dont quatre mille filles, bénéficieront du projet.

S.R.