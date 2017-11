Les transporteurs des lignes vers Toamasina ne sont pas revenus sur leur décision. Une véritable collaboration entre les transporteurs.

Aucune réservation pour Toamasina. Tous les taxis-brousse travaillant sur la RN 2 ne circuleront pas, ce jour. « Nous adhérons à la décision de toutes les coopératives, même si nous subissons une perte en suspendant la ligne vers la côte Est, mais il s’agit d’une cause commune. Quelques clients ont insisté pour partir ce jour, mais nous les avons inscrits provisoirement sur le départ de jeudi car nous ne pouvons pas prévoir la tournure des événements. Si la situation ne s’améliore pas, je crains fort que cette grève continue jusqu’à samedi », affirme Lalao Justine, responsable d’une coopérative à Ambo­divona. La coopérative Cotisse est aussi de cet avis. « Nous avons reçu des instructions, lundi. Donc, nous allons aussi suspendre les lignes vers Toamasina. Il s’agit de collaboration. Nous avons déjà avisé nos clients sur ce fait depuis lundi, et cela ne pose aucun problème au niveau des réservations. Il ne s’agit que d’une journée sauf si la situation se dégrade », souligne Solo Andrianiaina Rakoto­malala, directeur de Cotisse. Environ quatre-vingt véhicules ont déjà été victimes d’attaques sur cette route nationale vers l’Est.

Corruption

D’après Fredinard Rako­ton­drafara, président de l’Association des Transporteurs de Madagascar (Astram), une corruption serait en œuvre au niveau de la Justice si les fauteurs de trouble ont été relâchés. « J’ai déjà mis tous les responsables au courant de ces attaques de bandits sur cette RN2 mais l’État n’a pris aucune disposition. Et si les fauteurs de troubles sont sortis indemnes après jugement, alors il y a corruption au niveau de la Justice malgache. Nous respectons l’indépendance de la Justice mais s’il y a une décision qui nous dérange, nous pouvons procéder à des réclamations auprès des différentes entités », révèle-t-il. Il poursuit qu’au mois de septembre de l’année dernière, l’Astram a fourni à la gendarmerie du matériel afin de renforcer la sécurité sur cette route. Neuf personnes ont été retenues mais elles ont été relâchées. Plusieurs d’entre elles ont continué à attaquer les véhicules sur cette route.

L’opération de sécurisation a continué. Plusieurs individus ont été surprises en train de lancer des pierres sur les véhicules et de voler les biens des passagers. Toujours d’après le président de l’Astram, ces bandits ont avoué avoir été envoyés par des gens dont ils n’ont pas encore dévoilé l’identité pour le moment. À chaque coup de jet de pierre impactant sur la vitre d’un véhicule, ils reçoivent 3 000 ariary à 5 000 ariary. Après seulement 15 à 20 minutes d’instruction au tribunal de Toamasina, ces personnes ont été relâchées. « Nous ne sommes pas les seules victimes. Si nous entrons en action, c’est pour l’intérêt de tous. Les dommages causés par les attaques peuvent atteindre jusqu’à 8 millions d’ariary. La sécurisation de cette route n’est pas discutable car c’est notre droit que nous réclamons. Les forces de l’ordre sont censées protéger la population et ses biens », ajoute Fredinard Rakoton­drafara. Les transporteurs sur les lignes de la côte Est, demandent d’incarcérer les fauteurs de trouble, de réhabiliter et de sécuriser la RN2, sinon cette grève risquera de se prolonger.

Mamisoa Antonia