Dans le cadre du projet Folk Hojskole ou « Sekoly Ambony ho an’ny Vahoaka » initié par le parti Liberal ADN, une descente a été faite par ses membres dans la commune rurale d’Ampano-tokana, samedi dernier. Inspiré de la démarche Hojskole au Danemark, le « Sekoly Ambony ho an’ny Vahoaka » est un concept d’éducation citoyenne qui offre à tous, surtout aux adultes les possibilités d’enseignement, de pratique et d’échanges directs à travers des formations spécifiques.

Cette visite auprès de la population locale figure parmi les priorités de ce parti car elle vise non seulement à véhiculer l’idéologie du parti et à connaitre les besoins locaux mais aussi à responsabiliser les paysans dans la protection de l’environnement. Cette question sur l’environnement fera, entre autres, l’objet de la thématique qui sera présentée par le chef de file du parti ADN, lors de la grande Assemblée Générale des partis libéraux du monde entier à Andorre, ce mois de mai.

Les femmes ADN ont donc montré l’exemple, samedi dernier, en faisant des approches de proximité à travers des portes à portes, dans plusieurs maisons. Des activités de reboisement ont également été faites durant cet événement. Une initiative qui reflète la volonté ferme du parti à participer à la protection de l’environnement et à la valorisation de l’agriculture dans les communes rurales.