Le discours d’ouverture de session du président de l’Assemblée nationale a été sans relief. Il a fait un simple tour d’horizon des affaires nationales.

Prévu à 14h, le glas annonçant le début de la première session parlementaire n’a sonné qu’à 15h 38. Après la lecture de l’article 75 de la Constitution de la quatrième république par le député élu à Isandra, Noro­velomampionona Roberthine Rabetafika, le président de l’Assemblée nationale a rappelé les projets de loi ajournés lors de la dernière session de 2016. Sans notes et sans fausses notes. Jean Max Rakoto­mamonjy a structuré son discours en dressant un état des lieux suivi de suggestions ou de recommandations. Ainsi, il s’est abstenu d’évoquer les bruits qui courent sur la motion de censure. Il a plutôt prôné la nécessité d’une stabilité en lançant un appel à toutes les autorités d’être solidaires. «Faites en sorte que la population sache le travail que vous entreprenez», déclare-t-il.

Dans le domaine social, le président de la Chambre basse s’est exprimé sur les faits marquants qui se sont passés entre deux sessions. Ainsi, il a loué l’élan de solidarité affiché par les partenaires nationaux et internationaux suite au passage du cyclone Enawo. Réagis­sant sur la fréquence des incendies de maisons, il a plaidé pour le renforcement des capacités des pompiers par la promotion des coopérations décentralisées. Il a également évoqué la nécessité de la mise en place d’une stratégie spécifique pour juguler la recrudescence des vindictes populaires.

Conformiste

Concernant l’économie, le président de l’Assemblée nationale a remercié l’exécutif sur la pertinence des fonds alloués aux districts sur l’opérationnalité du Comité local du développement (CLD). « Il est impossible de tout décider en amont car nous ne sommes pas omnipotent. Le CLD est un instruments qui répond aux besoins réels de la population », a-t-il souligné. Ces propos sont renforcés par la député élue à Bealanana, Marie Thérèse Volahaingo. « Nous avons pu aider dix communes grâce à ces fonds », a-t-elle affirmé. Dans son allocution, le député d’Andapa n’a pas manqué d’interpeller l’Exécutif sur la flambée des prix du riz et des PPN. « Le prix du riz a connu une hausse et s’est maintenu même après la période des pluies. Y-a-t-il des spéculateurs Je lance un appel aux autorités compétentes pour maîtriser cette inflation », a-t-il martelé. D’une manière générale, le discours du président de l’Assemblée nationale a adopté une posture conformiste.

Après cette cérémonie officielle, la conférence des présidents se tiendra ce jour. C’est à l’issue de cette réunion que le travail des parlementaires est organisé. Il s’agit, entre autres, de l’établissement du calendrier de l’examen et de la discussion des textes. Les députés auront encore soixante jours pour légiférer. Le face-à-face entre les députés et le gouvernement retiendra l’attention des observateurs. Il en est de même de la Loi des finances rectificative 2017.

Est aussi très attendu le projet de loi sur le recouvrement des avoirs illicites qui prévoit la saisie et le gel des avoirs illicites, même sans condamnation pénale car cela constituerait un grand pas dans la lutte contre la corruption.

Andry Rialintsalama