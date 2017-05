Une proposition de loi faite par député Djaosera élargit les compétences de la Ceni dans l’organisation des élections. L’initiative réduit grandement le rôle du pouvoir Exécutif.

Exclusif. Une proposition de loi déposée par le député Irenée Djaosera, élu à Analalava, tend à attribuer exclusivement à la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) l’organisation des élections.

L’initiative de l’élu d’Ana­lalava ne propose que d’amen­der deux articles de la loi concernant la Ceni, à savoir les articles 38 et 39. En cas d’adoption par les deux Chambres parlementaire, ces modifications proposées devraient donner les pleins pouvoirs à la Commis­sion électorale. Une proposition de rajout à la première partie de l’article 38 prévoit que la Ceni soit chargée « de gérer, dans le respect des normes et règlementations en vigueur, les crédits destinés aux élections ».

Dans ce sens, la proposition ajoute un nouvel alinéa à cette disposition. Un paragraphe, qui propose que l’entité électorale ait aussi comme attribution « d’établir le budget des élections correspondant aux calendriers fixés, et que le gouvernement assure son insertion dans le projet de loi de finances initiale de l’année des scrutins ».

Un autre alinéa, proposé en amendement à l’article 38, prévoit également que « la Commission électorale nationale indépendante fixe, par son arrêté, et publie par tous les moyens les calendriers électoraux, avant la deuxième session ordinaire de l’Assemblée nationale de l’année précédant celle des scrutins ». Une prérogative du pouvoir Exécutif, selon les textes en vigueur, d’après les responsables de la Ceni.

Réduit

La loi organique portant code électoral, entre autres, prévoit que « les collèges électoraux sont convoqués quatre-vingt-dix jours au moins avant la date du scrutin par décret pris en conseil de gouvernement (…) ». Concernant l’article 39 de la loi sur la Com­mission sise à Alarobia, la proposition de loi prévoit comme amendement de retirer la mention « avec le concours de l’État ».

Cette disposition, en son état actuel, dispose que « la Ceni procède avec le concours de l’État », notamment, au recensement des électeurs, à la refonte ou la révision des listes électorales, la confection, impression et distribution des cartes électorales. La proposition d’amendement ajoute à l’article 39 que la Commission électorale procède « à toutes les opérations relatives aux candidatures ».

Joint au téléphone, le député Djaosera concède que sa proposition de loi « réduit considérablement le pouvoir de l’Exécutif en matière d’organisation des élections ».

Il explique toutefois que « c’est pour permettre à la Ceni d’avoir une véritable indépendance dans l’organisation et la gestion des élections ». L’élu d’Analalava ajoute que son initiative est dictée par un souci d’« égalité des chances des candidats, car tous, qu’ils soient au pouvoir ou non, connaîtront à l’avance le calendrier exact des votes (…). Il s’agit aussi d’assurer un apaisement post-électoral ».

Que le calendrier électoral soit fixé par la Ceni est une recommandation largement soutenue par les participants aux ateliers organisés par la Commission l’année dernière. Des consultations des acteurs politiques, de la société civile et des médias en vue de la réforme du cadre juridique des élections.

Un processus déjà engagé, et qui devrait accoucher d’avant-projets de loi à soumettre au pouvoir Exécutif. Aussi, certaines voix indiquent que la proposition de loi du député d’Analalava pourrait gêner la Ceni.

« Le processus est déjà en cours. Une démarche parallèle pourrait ne plus être nécessaire, d’autant plus que cette proposition coïncide avec les recommandations faites durant les ateliers consultatifs », indique une source avisée. Les projets de texte pour réformer les élections ne devront pas être opérationnels avant la fin de cette première session du Parlement.

L’initiative du député Djaosera pourrait permettre d’avoir une idée sur la position du gouvernement par rapport à certaines recommandations des ateliers de consultation.

Garry Fabrice Ranaivoson