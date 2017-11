Des députés réclament l’amélioration de la prise en charge de la population rurale. Ils ont dressé une longue liste de tâches à faire, pour le ministère de la Santé publique.

Face à face intransigeant. L’inégalité d’accès aux soins pour la population rurale et urbaine a suscité de vives réactions chez certains députés, lors de la séance d’information sur la peste à l’Assemblée nationale, mercredi, et lors du face à face gouvernement-députés, le lendemain.

Certains ont tiré la sonnette d’alarme sur l’énorme insuffisance d’agents de santé dans les milieux ruraux. D’autres ont soulevé le manque d’infrastructure de santé. « Pourquoi continuer à construire des blocs opératoires, à affecter du personnel dans la capitale alors que dans

les milieux ruraux, on en souffre ? », s’interrogent quelques-uns.

La liste de réclamations des députés au ministère de la Santé publique a été longue. « Ce sont des bénévoles qui assurent les soins dans certains de nos centres de santé de base niveau II (CSB II)», affirme le député Tovonay de Manja. À Brickaville, six CSB II seraient également gérés par des bénévoles. Dans le district de Moramanga, le centre de Campagne d’accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale (CARMMA) ne fonctionnerait pas, faute de personnel. À Marolambo, la population ne bénéficierait pas de soins, toujours à cause de l’inexistence d’agents de santé. D’autres seraient obligés de parcourir 35 kilomètres à pied pour être pris en charge. Le député du district d’Ankazobe a aussi soulevé l’insuffisance de médecins et de paramédicaux dans sa zone. Il n’y aurait pas non plus de médecins à Tampoketsa. A Benenitra, des médecins qui y ont été affectés, n’auraient pas rejoint leur poste. Beaucoup sont ceux qui ont réclamé la construction de formations sanitaires, telle que la construction de blocs opératoires, de centres de santé de base, mais aussi, l’installation de radiologie dans leur localité.

Prioriser

Ces réactions des députés n’englobent certainement pas toutes les problématiques de prises en charge sanitaire dans les milieux ruraux et dans les zones enclavées. A Mahanoro, comme dans les régions de Bongolava, d’Atsimo Andrefana, un malade fait près d’une centaine de kilomètres à pied, pour pouvoir profiter d’un soin. Dans les régions d’Anosy, d’Androy, des femmes enceintes doivent parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour accoucher en sécurité au sein des formations sanitaires. En outre, le taux de couverture vaccinale est très faible dans les zones reculées. «Vous devriez prioriser la santé des gens dans les milieux ruraux. Ils méritent d’avoir des soins comme ceux des villes », s’est adressé au ministre de la Santé publique, le député de Benenitra, Théophile Christian Randrianandraina, le professeur Mamy Lalatiana Andriamanarivo.

En réponse à toutes ces remarques, le ministre a souligné que des efforts sont déjà entrepris au niveau de son département, pour le recrutement d’agents de santé dans les formations sanitaires publiques. « Des paramédicaux sortant des établissements privés seront recrutés via des concours », avance-t-il. Il a fait appel aux médecins sans poste, à postuler. Ils seraient recrutés en tant que fonctionnaires. En outre, la construction de formations sanitaires, à l’instar de CSB, de bloc opératoire, serait projetée par ce ministère pour réduire cette inégalité d’accès aux soins.

Miangaly Ralitera