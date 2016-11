Systématique. Les députés, du moins quelques-uns d’entre eux, n’en démordent pas sur les revendications d’avoir à leur disposition une voiture tout terrain, mais aussi d’avoir un droit de franchise douanière sur les importations de véhicules que des partenaires étrangers offrent comme don aux circonscriptions.

N’ayant pas obtenu satisfaction jusqu’ici, ces deux demandes semblent être devenues des sujets de discussion récurrents lors des rencon­tres « à huis clos » des membres de la Chambre basse, avec le Premier ministre ou le ministre des Finances et du budget. Une telle rencontre s’est justement tenue hier à Tsimba­zaza, avec la participation de Solonandrasana Olivier Mahafaly, chef du gouvernement. Un rendez-vous prévu, en principe, pour discuter des contours des Comités locaux de développement (CLD) et des fonds de développement local (FDL).

En réponse aux revendications des députés, notamment d’inscrire dans le projet de loi de finances une ligne budgétaire pour l’achat de 4×4, le locataire de Mahazo­arivo aurait répliqué : « Notre ordre du jour concerne les CLD et FDL, aussi, je suis ici pour parler en tant que ministre de l’Intérieur (…) ». Il aurait proposé que ces questions soient discutées au cours d’une prochaine séance. Pour les véhicules tout terrain, François Marie Gervais Rakotoarimanana, ministre des Finances a à maintes reprises déjà expliqué que l’État n’a pas les moyens d’en fournir à chaque député. Au sujet de la franchise douanière, l’hésitation porte sur le risque d’abus.

Garry Fabrice Ranaivoson