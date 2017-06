La dernière séance plénière a provoqué des réactions loin d’être positives. Les explications divergent quant aux différentes raisons et conséquences.

Exception. C’est le qualificatif avancé par le vice-président de l’Assemblée nationale, Freddie Mahazoasy vendredi, concernant la séance plénière dégarnie de mercredi dernier. En marge de la journée portes ouvertes du Parlement de Madagascar à la Bibliothèque nationale Ampefiloha, cet élu a apporté des explications sur les raisons du fort taux d’absentéisme à Tsimbazaza. « La séance plénière de mercredi dernier est une exception. Il y a eu un problème de communication entraînant la dispersion des députés », a-t-il soutenu.

De son côté, lors de la cérémonie de signature de la collaboration avec la fondation Friedrich-Ebert, jeudi dernier, le président de

cette institution, Jean Max Rakotomamonjy a donné une autre version. « Certains députés sont en mission dans leur circonscription, d’autres suivent des traitements médicaux ou sont retenus par d’autres obligations ». Toutefois, la situation clairsemée de l’hémicycle est récurrente depuis les premières sessions de 2014. Hormis les grands rendez-vous comme la cérémonie d’ouverture

et de clôture, la rencontre avec le gouvernement, la présence de tous les députés est illusoire.

Indignation

Le règlement intérieur de cet organe législatif prévoit une retenue sur l’indemnité de fonction. La déchéance est envisageable en cas d’absence prolongée. « La fonction première des députés est de légiférer. Chacun agit selon sa conscience, et je trouve qu’il est indécent de trahir la confiance accordée par les électeurs », souligne Jean Max Rakoto­mamonjy. La réaction des contribuables face à cette

situation est sans équivoque. « Un dixième de l’assemblée pour voter une loi. Faut le faire. Et çà crie à hue et à dia quand il s’agit de privilèges et indemnités !», s’insurge Lalasoa Ramparany, sur la page facebook de l’Express de Mada­gascar. « C’est mieux que rien », ironise Bernard Randria.

Concernant les mesures à prendre pour endiguer l’absentéisme fréquent des députés, « nous allons discuter de cette situation au niveau du bureau permanent. Par la suite, des dispositions seront prises au sein de la conférence des présidents », rassure Freddie Mahazoasy. Les années précédentes, il a été question de saisir la Haute cour constitutionnelle pour sanctionner les mandats buissonniers, mais les mesures prises tardent à voir le jour. Les informations émanant des prochaines réu­nions du bureau permanent sont donc très attendues, afin d’éviter d’autres séances plénières boudées.

Andry Rialintsalama