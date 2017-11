Le constat de l’inefficacité de l’actuel Bureau permanent est partagé par les parlementaires. Les mesures à prendre diffèrent selon les groupes parlementaires, bien que des noms circulent pour succéder à Jean Max Rakotomamonjy.

Hypothé­tique. Les membres du Bureau permanent de l’Assemblée nationale restent dans la conjoncture sur une éventuelle éviction. En marge de la séance plénière pour l’adop­tion du projet de loi de finances, des réunions à huis clos, des attroupements spontanés alternés par des coups de téléphone, ont animé le palais de Tsimbazaza, hier.

Malgré ces agitations des parlementaires, les informations sont arrivées au compte-gouttes, et sont parties dans tous les sens. Une première tendance soutient la destitution pure et simple de Jean Max Rakotomamonjy avec le Bureau permanent.

Dans cette guerre intestine, un autre groupe de députés, réunis à huis clos après la séance plénière, opte pour le remplacement de quelques membres du Bureau permanent. Une troisième position tente de ramener les débats sur le maintien des occupants du perchoir, d’autant qu’ils sont en fin de mandat.

En dépit de la multiplicité des avis, toutes les tendances constatent que la transparence budgétaire et financière au niveau de la Chambre basse fait défaut.

Déjà vu

Les faits relevés concernent l’absence de rapport sur la gestion financière deux fois par an par le Bureau permanent. Par ailleurs, le verrouillage des déplacements à l’extérieur, réservés à quelques membres, est également reproché aux dirigeants de cette institution.

Les animations au niveau de l’Assemblée nationale rappellent le récent retrait d’Honoré Rakotomanana de la présidence du Sénat, au nom de la stabilité. Ayant les mêmes profils politiques, ces deux parlementaires n’appartiennent pas au parti présidentiel, mais sont portés par leurs pairs à la tête de ces institutions au nom de l’ouverture.

Les observateurs posent la question si Jean Max Rakotomamonjy va emboîter le pas à son ancien homologue du palais de verre. Par ailleurs, en marge de la session d’hier, il a soutenu qu’en politique, il est impensable d’occuper éternellement une place. Si cela peut améliorer la situation, je ne vois pas de problèmes.

Dans les coulisses, le nom de Harijaona Randriarimalala, président du groupe parlementaire Hery vaovaon’i Madagasikara (HVM) et de Philobert Milavonjy circulent pour succéder à Jean Max Rakotomamonjy. Questionné par les journalistes, ils sont restés évasifs dans leurs réponses. « Je n’ai pas été consulté sur cette éventualité. J’opte pour le maintien de la stabilité, et je suis prêt à servir le pays si mes collègues pensent que je mérite cette place », soutient l’élu d’Ambo­vombe. Pour sa part, le député d’Antananarivo Atsimon­drano affirme ne pas être au courant de cette éventualité.

Au cas où la procédure de destitution du Bureau permanent est enclenchée, le vote des deux tiers des députés est requis. Toutefois, l’atteinte de ce quorum reste hypothétique, d’autant qu’il est rare de pouvoir réunir cent quatorze députés d’un trait, car l’absentéisme y est monnaie courante.

Andry Rialintsalama