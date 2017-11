La séance d’informations sur le plan sectoriel de l’Édu­cation (PSE) à l’Assemblée nationale n’a pas engendré de vif débat, mercredi. La grande majorité des quelques députés présents ont félicité le ministère d’avoir apporté cette initiative de changement. Ils reconnaissent comme importante cette réforme de l’éducation.

Ce PSE va engendrer plusieurs changements, à l’instar de la suppression de l’examen du CEPE, le prolongement de l’éducation fondamentale de 9 ans, le changement des programmes scolaires et du calendrier scolaire, de mars à décembre, la modification de la pédagogie, de théories en pratiques. Cette réforme se base sur le profil de sortie. À la fin de chaque cycle, un élève devrait avoir les bagages nécessaires pour intégrer le monde du travail.

Quelques-uns de ceux qui ont pris la parole ont, toutefois, insisté sur la division équitable de l’enseignement, afin que tous, plus particulièrement, les élèves des milieux ruraux puissent bénéficier de la même scolarisation que ceux des villes. Ils ont, soulevé, entre au­tres, l’insuffisance de tables-bancs, la vétusté des bâtiments scolaires.

Selon le ministère de l’Éducation nationale, onze mille cinq cents salles de classe seront construites, cinq cent vingt mille guides pédagogiques et dix mille tables-bancs seront distribuées, dans le cadre de l’application de ce PSE. En outre, trente sept mille enseignants seront recrutés.

Paul Rabary, ministre de l’Éducation nationale, souligne que cinquante-six pays appliquent le PSE dans le monde. En décembre, plusieurs pays vont présenter leur plan au Conseil d’administration. Une fois le plan validé, on peut tout de suite procéder à son application.

Miangaly Ralitera