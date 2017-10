La peste et l’insécurité ont été soulevées par les députés lors de leur première séance plénière. Les ministres concernés devraient être convoqués, à Tsimbazaza, incessamment.

Inquiets. D’entrée, les députés ont soulevé les sujets brûlants du moment. La peste et l’insécurité ont relégué au second plan l’adoption de l’ordre du jour durant la première séance plénière de cette deuxième session de l’Assemblée nationale, hier.

Le vote de l’ordre du jour effectué, les membres de la Chambre basse ont, immédiatement, tourné la page pour parler des urgences du moment que sont l’épidémie de peste et l’intensification de l’insécurité. Visi­blement, bousculés par leur électeurs dans leurs circonscriptions respectives, certains élus semblaient pressés d’aborder le sujet et de demander des comptes à l’Exécutif, dont le seul représentant était Harry Laurent Rahajason, ministre de la Communication et des relations avec les institutions.

« Nous voulons avoir des explications claires sur la situation de l’épidémie. Nous-mêmes manquons d’informations précises alors que nous sommes des parlementaires », a été, entre autres, dit, hier, concernant l’épidémie de peste. En marge de la séance, un député a déclaré : « Nous sommes en droit de faire part de notre inquiétude et celle de nos concitoyens car, en toute vraisemblance, l’État peine à contenir la propagation de la maladie ».

Convocation

Pour le député Jean Adrien Vanovason, questeur de l’institution de Tsimbazaza, « outre faire part de notre inquiétude et celle de la population, nous avons, également, des suggestions pour maîtriser l’épidémie. Soigner les malades ne suffira pas à maîtriser l’épidémie. D’autant plus que notre objectif est d’annihiler la peste. Des mesures impliquant toute la société en matière d’hygiène et d’assainissement sont, aussi, nécessaires ».

Des suggestions comme la suspension des rapatriements des dépouilles, ont été soulevées. Outre la peste, l’insécurité a été l’autre sujet ardent abordé durant la séance plénière, d’hier. Les complaintes, les dénonciations d’exaction, ou encore, les demandes de renfort pour lutter contre l’insécurité de plus en plus délétère sont, systématiquement, reprises par les membres de Chambre basse, à chaque session.

Pour que les députés puissent avoir des réponses à leurs tourments, il a été décidé que les membres du gouvernement concernés par la lutte contre l’épidémie de peste et la guerre contre l’insécurité, seraient incessamment convoqués à la Chambre basse. L’ordre du jour de l’Assemblée nationale, jusqu’au 27 novembre, ayant pourtant, déjà été voté, il faudra alors, que le bureau permanent trouve un créneau pour programmer ces rencontres avec les ministres.

Le premier face-à-face entre le gouvernement et les élus de Tsimbazaza, n’est prévu que les 23 et 24 novembre. Des députés souhaitent, cependant, que la rencontre avec les ministres concernés par les points d’actualités brulants abordés, hier, se fasse rapidement. Un réaménagement du planning de la Chambre basse pourrait se faire, étant donné que, jusqu’au 31 octobre, ses membres seront en travaux de commission et jusqu’à la rencontre avec le gouvernement, l’étude et l’adoption de treize projets de loi sont à l’affiche.

Treize projets de loi au programme

L’ordre du jour de l’Assemblée nationale, voté, hier, met à l’affiche l’étude et l’adoption de treize projets de loi, ainsi que, la rencontre avec le gouvernement, les 23 et 24 novembre. Les textes qui seront à l’étude dès aujourd’hui, sont, entre autres, le projet de loi concernant le code de l’électricité, celui sur la réforme du Fonds national de l’électricité, le texte portant système intégré d’information de la Banque centrale.

L’inscription du projet de loi de finances 2018, qui attend encore son adoption préalable par le conseil des ministres, à l’emploi du temps des députés, devrait faire l’objet de l’adoption d’un nouvel ordre du jour. Pareillement, en ce qui concerne les textes relatifs au cadre juridique des élections. Le comité interministériel chargé de la rédaction des avant-projets de loi y afférent fera une restitution de ses travaux, ce jour. Ce n’est qu’après que le conseil du gouvernement et des ministres s’y penchera, officiellement.

Garry Fabrice Ranaivoson